عملکرد دستگاه های خدمات رسان در روزهای برفی تهران بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از نحوه خدمات رسانی به مردم در مسیرهای برف گرفته فشافویه و حسن آباد گفت: امدادرسانی به در راه ماندگان فشافویه و حسن آباد به صورت هوایی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین کامیون های حامل سوخت برای افرادی که در محورهای مواصلاتی در برف گرفتار شده بودند، اعزام شده است.

استاندار تهران همچنین از بررسی عملکرد دستگاه های خدمات رسان در روزهای برفی تهران خبر داد.

۹۰ درصد خودروهای در راه مانده حسن آباد و فشافویه تخلیه شده‌ اند

احمد تواهن معاون فنی و عمرانی استانداری تهران نیز در این بازدید طی توضیحاتی اظهار داشت: با وجود ترافیک سنگین در این مسیر، روند امدادرسانی به در راه‌ماندگان به خوبی صورت گرفته و مشکل جدی وجود ندارد.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد خودروهای در راه مانده تخلیه شده‌ و تنها تعداد کمی از خودروها که عمدتا ماشین‌های سنگین از جمله کامیون و تریلی بوده و مشکل فنی داشته‌اند، در جاده مانده‌اند.

معاون فنی و عمرانی استانداری تهران با اشاره به عدم توجه برخی شهروندان به توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم توصیه‌ها و هشدارهایی که از سوی هواشناسی، پلیس و منابع رسمی نسبت به احتیاط و اجتناب از سفرهای غیرضروری صورت گرفته، عده‌ای اقدام به سفر کرده و درصدد یافتن راه‌های میانبر برآمدند که با شدت برودت هوا و یخ‌زدگی جاده و تانک سوخت با مشکل روبرو شدند.

در بازدید استاندار تهران از مسیرهای برف گرفته فشافویه و حسن آباد، محمدرضا یوسفی فرماندار ورامین، هدایت الله جمالی پور فرماندار ری و حسین کتابدار مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران نیز حضور داشتند.