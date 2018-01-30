افتتاح ۱۴۴ طرح عمرانی طی دهه فجر در شهرستان ماه نشان

مجتبی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن به ایام‌الله دهه فجر، افزود: این ایام بهترین فرصت برای ارائه دستاوردهای نظام و انقلاب است و باید تمام دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارائه عملکرد خود برنامه‌ریزی و مدیریت لازم را داشته باشند.

فرماندار ماه‌نشان از افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۴۴ طرح عمرانی همزمان با ایام الله دهه فجر در شهرستان ماه‌نشان خبر داد و ابراز کرد: برای افتتاح این طرح‌ها بیش از ۱۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

نوری با بیان اینکه همزمان با ایام الله دهه فجر پروژه گازرسانی به ۱۶ روستای شهرستان ماهنشان افتتاح می‌شود، افزود: بهره‌برداری از هفت خانه بهداشتی، برق‌رسانی به ۴۴ روستا از مهم‌ترین طرح‌های قابل بهره‌برداری در این دهه در شهرستان ماه‌نشان است.

وی همچنین یاد آور شد: در بخش کشاورزی، بهداشتی و آموزشی طرح‌هایی افتتاح می‌شود که افتتاح این تعداد طرح برای بیش از ۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

فرماندار ماه‌نشان از اجرای بیش از ۱۵۰ برنامه در ایام‌الله دهه فجر در شهرستان ماه‌نشان خبر داد و ابراز کرد: به مناسبت ۴۰ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشن انقلاب با حضور پرشور مردم در شهرستان ماه‌نشان برگزار می‌شود.