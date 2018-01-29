جشن سده در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمد مهدی افضلی با بیان اینکه آیین جشن سده کرمان در فهرست آثار معنوی به ثبت ملی رسیده است، اظهار کرد: این جشن هرساله توسط انجمن زرتشتیان کرمان و با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط در محل خیابان سده شهر کرمان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: امسال نیز آیین جشن سده از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در محل خیابان سده شهر کرمان برپا می شود.

افضلی با تاکید بر اینکه حضور عموم در جشن سده کرمان امکان پذیر است، افزود: تمهیدات لازم برای برپایی جشن سده در کرمان اتخاذ شده و امیدواریم همچون سالهای گذشته به بهترین نحو برگزار شود.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان در ادامه با تقدیر از همکاری نیروی انتظامی در زمینه برقراری نظم و امنیت محل برگزاری جشن سده در کرمان، تصریح کرد: هر ساله یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی تامین نظم این جشن را برعهده دارند.