۱.۲ میلیارد تومان تسهیلات به بقاع متبرکه دامغان پرداخت شد

حجت‌الاسلام مرتضی میرکو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر پرداخت وام یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومانی به شش بقعه دامغان طی سال۹۶، تأکید کرد: ایجاد شبستان و صحن بزرگ در امامزاده محمد دیباج که دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان به‌صورت بلاعوض از سوی نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در کنار ساخت ۱۰ باب مغازه تجاری در جوار امامزاده سید صالح روستای جزن بااعتبار ۱۰۰ میلیون تومان و با اشتغال‌زایی برای ۲۰ نفر در زمره طرح‌های صورت گرفته در بقاع متبرکه دامغان طی سال جاری هستند.

وی افزود: ساخت پنج واحد تجاری در جوار امامزاده هفت‌تنان در محور مواصلاتی دامغان- جنوب، تعمیر و توسعه امامزاده قاسم (ع) روستای صیدآباد که از سال۹۱ به دلیل اختلافات بین اوقاف و میراث فرهنگی بسته بود، از دیگر اقدامات صورت گرفته در دامغان هستند.

بیمارستان ۱۱محرم تعیین تکلیف شد

رئیس اوقاف دامغان درباره دیگر اقدامات صورت گرفته در بهسازی و درآمدزایی از بقاع متبرکه این شهرستان گفت: تخریب بیمارستان ۱۱ محرم دامغان در جوار آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر (ع) پس از نزدیک به ۳۰ سال و اخذ سند این بیمارستان به مساحت چهار هزار و ۵۱۸ مترمربع به اسم امامزاده در سال جاری توسط اداره اوقاف صورت گرفته است.

میرکو بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان بیش از ۳۰ هکتار و ۶۹۹ مترمربع زمین از منابع ملی به توسعه بقاع متبرکه شامل آستان مقدس امامزادگان اسماعیل طزره، سید صالح جزن و هفت‌تنان اخذشده تا با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، بتوانیم به طرح توسعه این بقاع متبرکه که همان تقویت برنامه‌های فرهنگی است، اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی بابیان اینکه در دامغان یک هزار و ۹۲ موقوفه، ۲۲۹ مسجد و ۳۸ امامزاده وجود دارد، گفت: در سال جاری ۱۱ فقره وقف جدید به ارزش سه میلیارد تومان و درزمینهٔ ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی، تهیه جهیزیه دختران نیازمند، حوزه‌های علمیه و قرآن و عترت صورت گرفت تا درآمد بقاع متبرکه شهرستان شاهد رشد ۱۲۶ درصدی و درآمد موقوفات نیز از رشد ۱۰۳ درصدی برخوردار باشد.