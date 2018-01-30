سید محسن طباطباییان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۱۲میلیارد تومان برای افتتاح ۱۴پروژه جهاد کشاورزی دامغان از محل اعتبارات ملی، استانی، خودیاری و پرداخت تسهیلات هزینه شده است، تأکید کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های پرورش مرغ، شیر و فرآورده‌های لبنی، پرورش گاو شیری، پرورش بره پرواری، اجرای سیستم آبیاری، احداث باغ پسته، لوله‌گذاری انتقال آب، مرمت، بهسازی قنوات و ساختمان شبکه فرعی آبیاری زیر سد هستند.

وی اضافه کرد: برای افتتاح این پروژه‌ها ۱۵ میلیارد و هفت میلیون ریال اعتبار ملی، ۱۶ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال از اعتبارات استانی، ۴۱ میلیارد و ۹۶ میلیون ریال خودیاری و ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال دیگر از محل پرداخت تسهیلات تأمین و هزینه صورت گرفته که برای ۶۳ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۱۹ نفر غیرمستقیم شغل ایجادشده است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه ۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که ۱۶هزار هکتار آن پسته‌کاری است، گفت: در ۴۰ سال انقلاب اسلامی اراضی پسته دامغان از یک هزار و ۵۰۰ هکتار به ۱۶هزار هکتار افزایش‌یافته است.

طباطباییان با اشاره به وجود سه هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی باغی در مناطق سردسیری دامغان، اظهار داشت: این شهرستان در حال حاضر ۹ هزار و ۳۰۰ نفر بهره‌بردار در بخش کشاورزی دارد که عضو انجمن توسعه بخش کشاورزی هستند.

وی افزود: مجموعه جهاد کشاورزی به‌صورت یک تشکل همراه و فعال در خدمات نظام صنفی کارهای کشاورزی با سه هزار عضو از بهره‌برداران کشاورزی، برخوردار است.