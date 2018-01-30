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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۰

مدیر جهاد کشاورزی دامغان:

۱۴ پروژه جهاد کشاورزی در دامغان افتتاح می‌شود

۱۴ پروژه جهاد کشاورزی در دامغان افتتاح می‌شود

دامغان - مدیر جهاد کشاورزی دامغان از افتتاح ۱۴ پروژه حوزه جهاد شهرستان در دهه فجر خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۱۱۲ میلیارد و ۷۲۴ میلیون ریال هزینه شده است.

سید محسن طباطباییان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۱۲میلیارد تومان برای افتتاح ۱۴پروژه جهاد کشاورزی دامغان از محل اعتبارات ملی، استانی، خودیاری و پرداخت تسهیلات هزینه شده است، تأکید کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های پرورش مرغ، شیر و فرآورده‌های لبنی، پرورش گاو شیری، پرورش بره پرواری، اجرای سیستم آبیاری، احداث باغ پسته، لوله‌گذاری انتقال آب، مرمت، بهسازی قنوات و ساختمان شبکه فرعی آبیاری زیر سد هستند.

وی اضافه کرد: برای افتتاح این پروژه‌ها ۱۵ میلیارد و هفت میلیون ریال اعتبار ملی، ۱۶ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال از اعتبارات استانی، ۴۱ میلیارد و ۹۶ میلیون ریال خودیاری و ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال دیگر از محل پرداخت تسهیلات تأمین و هزینه صورت گرفته که برای ۶۳ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۱۹ نفر غیرمستقیم شغل ایجادشده است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه ۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که ۱۶هزار هکتار آن پسته‌کاری است، گفت: در ۴۰ سال انقلاب اسلامی اراضی پسته دامغان از یک هزار و ۵۰۰ هکتار به ۱۶هزار هکتار افزایش‌یافته است.

طباطباییان با اشاره به وجود سه هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی باغی در مناطق سردسیری دامغان، اظهار داشت: این شهرستان در حال حاضر ۹ هزار و ۳۰۰ نفر بهره‌بردار در بخش کشاورزی دارد که عضو انجمن توسعه بخش کشاورزی هستند.

وی افزود: مجموعه جهاد کشاورزی به‌صورت یک تشکل همراه و فعال در خدمات نظام صنفی کارهای کشاورزی با سه هزار عضو از بهره‌برداران کشاورزی، برخوردار است.

کد مطلب 4213887

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