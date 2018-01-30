آخرین وضعیت گازرسانی روستاهای دماوند/زمین سوله بحران را گرفتند

اصغر مهری، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از همکاری مردم‌ در خصوص مصرف گاز در روزهای برفی اخیر در خصوص سوله مدیریت بحران اظهار داشت: زمینی به متراژ ۳۰۰۰ متر برای سوله بحران از طریق مسکن وشهر سازی دراختیار شرکت گاز قرار گرفت، تاسوله بحران شهرستان های دماوند و پردیس احداث شود که بتوان از سوله با تجهیزات کامل درزمان بحران استفاده کرد، ولی اخیرا با توجه به پیگیری سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران رای به ابطال قرارداد صادر شده است، که جای تاسف دارد، چرا که سوله مدیریت بحران یک نوع بیمه برای مردم محسوب و در مواقع خاص استفاده می شود.

وی افزود: ما پیگیری می کنیم، تا بتوانیم با گرفتن زمین طرح را اجرا نماییم، مجوزهای تغییر کاربری این زمین گرفته شده است، اما باید مجوز ساخت از شهرداری گرفته می شد، اما ساخت این سوله به دلیل بلواری که توسط شهرداری ایجاد شده و بخشی از زمین که حدود ۳۰۰ متر است، داخل بلوار قرار گرفته است موجب تعویق احداث سوله شد و سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران به دلیل این تاخیر قصد ابطال قرارداد زمین را دارد و با توجه به مکاتباتی که از طریق فرمانداری دماوند با استانداری تهران انجام شده است، امیدواریم جهت ارائه خدمات به مردم از ابطال قرارداد زمین جلوگیری و طرح اجرا شود.

گازرسانی به روستای «اوچونک» در دهه فجر

رییس اداره گاز دماوند در خصوص پروژه گازرسانی به روستای «اوچونک» نیز گفت: این پروژه با ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار دردهه مبارک فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مهری افزود: اقدامات اجرایی این پروژه از ۲ سال پیش شروع شد و با ۱۰ هزار متر خط تغذیه و احداث ایستگاه و ۴۰۰۰ متر شبکه گزاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این پروژه به منظور گاز رسانی برای ۲۰۰ خانوار در روستای «اوچونک» اجرایی شده است و با توجه به آمادگی این اداره برای افتتاح و بهره برداری از آن در دهه مبارک فجر استارت بهره برداری از این مرکز خواهد خورد، و مردم از نعمت گاز بهره مند می شوند.

آخرین وضعیت گازرسانی روستاهای فاقد گاز دماوند

رییس اداره گاز دماوند درخصوص روستاهای فاقد گاز درحوزه دماوند نیز گفت: یک تعداد از روستاها باتوجه به مصوبه مجلس تحت عنوان بند «ق» قرار دارند، روستاها با در نظر گرفتن تعداد خانوارهای ساکن در روستا و بر اثر محاسباتی اگر در بند «ق» قرار گیرند، در واقع هر علمکی کم تر از ۶ میلیون تومان هزینه برای دولت داشته باشد در دستور کار و اولویت اجرایی قرارخواهدگرفت، در غیر این صورت در برنامه های آتی گنجانده خواهد شد و روستاهایی که طرح گازرسانی در آن ها اجرا خواهد شد، روستاهای «سرخده» و «مغانک» است که توسط امور مهندسین گازرسانی استان تهران درحال بررسی کار اجرایی قرار دارد.

مهری افزود: امیدواریم کار اجرایی این پروژه ها انجام و اجرایی شود، روستاهای «هاشمک» و «گرمابسرد» نیز جزو برنامه اجرایی است و کار طراحی آن انجام شده است، اما نیاز به مجوز اداره راه دارد، که باید خط لوله در جاده های مواصلاتی آن اجرا شود و نیاز به مجوز اداره راه‌ در این خصوص دارد، البته مکاتبات انجام شده و با اخذ مجوز پیمانکار مشخص و گازرسانی به این ۲ روستا هم اجرا خواهد شد ولی روستای «عباس آباد» و «زره در» هم باتوجه به جمعیت کمی که دارد، با پیگیری نماینده مجلس برای گازرسانی به مراحل خوبی رسیده و مکاتبات آن در حال انجام است، که به محض تامین اعتبارات و اخذ مجوزها در برنامه کاری قرارخواهد گرفت و روستاهای «هویر» و «دهنار» و.. به دلیل صعب العبور بودن جاده و بحث بودجه ای احتمالا در آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و استان به دنبال برنامه ریزی هستند.

حذف خدمات مستمری از قبوض گاز

وی از حذف خدمات مستمری از قبوض‌ گاز خبر داد و افزود: طبق رای دیوان عدالت اداری قرار شد، بند خدمات‌ مستمر که در قبوض گاز لحاظ شده بود، بعد از حذف آبونمان این بند هم از بهمن ماه حذف خواهد شد.