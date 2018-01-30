وجود مدیران سالم و کارآمد با افزایش رسانه های قدرتمند ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی کردستان با نماینده ولی فقیه دراستان در آستانه فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر با موضوع نقش رسانه در بازتاب دستاوردهای انقلاب در دهه فجر برگزار شد.

دراین نشست بار دیگر فرصتی برای اهالی رسانه استان فراهم شد تا به دغدغه ها و مسائل پیش روی رسانه های استان و همچنین جایگاه و تاثیرات رسانه در بیان عملکرد و دستاوردهای انقلاب بپردازند.

مدیرمسئول هفته نامه روژان در این نشست با اشاره به اینکه پرمناقشه ترین مبحث جهانی مربوط به رسانه ها است، گفت: معتقدم مطبوعات در ایران جزو علوم مبتدی از نظر سابقه فعالیت محسوب می شود و هنوز زیرساخت های این علوم درکشورمان پایه ریزی نشده است.

رسانه در کشورمان نیازمند تعریف مجدد است

سلیمان الله مرادی با اشاره به اینکه هنوز به تعریف جامع رسانه و جایگاه آن در کشور دست پیدا نکرده ایم، بیان کرد: تا زمانی که تعریف جامعی از رسانه و خبرنگار نشود قطعا اهالی این حوزه به جایگاه واقعی خود دست پیدا نمی کنند و مطبوعات هم نمی تواند از آزادی های فردی و اجتماعی دفاع کند.

وی به لایحه نظام رسانه ایران اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه تعدادی از اهالی رسانه این لایحه را مانعی در مسیر دموکراسی و آزادی می پندارند، اعتقاد دارم با تصویب این لایحه در مجلس بسیاری از مشکلات حوزه رسانه از جمله صدور مجوز نشریات برای افراد غیر متخصص در این حوزه برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ارتقای شغلی در رسانه ها معیارهایی هم چون آگاهی وصلاحیت حرفه ای باید لحاظ شود که متاسفانه در بسیاری از رسانه ها افرادی بدون داشتن توانمندی کافی به عنوان دبیر و سردبیر انتخاب می شوند که با تصویب لایحه مذکور این مسئله هم ساماندهی خواهد شد.

مدیرمسئول هفته نامه روژان با اشاره به اینکه وقتی رسانه یک رکن از ارکان دموکراسی است باید دارای قدرت باشد، گفت: در هر کشوری که رسانه ها قدرتمند عمل کردند نظام سیاسی آن کشور هم قدرتمند ظاهر شده است.

الله مرادی اضافه کرد: به هر میزان که تعداد رسانه های منتقد در جامعه افزایش پیدا کند شاهد وجود مدیران سالم تر وکارآمدتر وهمچنین تسریع در اجرای برنامه ها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه باید بازتعریفی از برخی کلمات و جملات در جامعه خود داشته باشیم، اظهارداشت: در برهه کنونی فردی که پول بیت المال را دریافت می کند و در مقابل خدمتی به مردم ارائه نمی کند را باید ضد انقلاب دانست و با او برخورد شود.

وی عنوان کرد: فردی که میلیاردها تومان اختلاس می کند و متاسفانه نامی از اوهم برده نمی شود را هم باید جزو ضد انقلاب بدانیم.

دشمن به دنبال ایجاد روحیه یاس وناامیدی در مردم ما است

مدیرخبرگزاری ایرنا کردستان هم در این نشست به نقش رسانه در پیشبرد انقلاب اسلامی اشاره کرد وگفت: همه معتقدیم رسانه ها در توسعه همه جانبه کشورمان نقش اساسی دارند.

مجید سلیمانی عنوان کرد: در برهه کنونی نیاز به وجود رسانه منسجمی که بتواند در مقابل هجمه های دشمنان بخوبی عمل کند، داریم.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها باید ابزاری برای انتقال دستاوردهای نظام باشند، بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران برای مبارزه با فساد ایجاد شد و باید بررسی کرد در این حوزه رسانه ها چقدر توانسته اند کار کنند.

مسئول خبرگزاری های ایسنا وایکنا در کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران با تمام فراز ونشیب های فراوان به پیروزی رسید و امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است، گفت: دشمنان ما از اوایل انقلاب تاکنون به روش های متعددی درصدد لطمه وارد کردن به انقلاب بوده وهستند.

مجید آوج یکی از مسائل مهم امروز کشور را پاسداری و حفاظت از انقلابی که خون های زیادی برای پیروزی آن ریخته شده است، ذکر کرد و افزود: مساجد و نوارهای کاست، رسانه های انقلاب بودند و امروز با پیشرفت ها و تکنولوژی های نوین شاهد حجم گسترده ای از ابزار رسانه ای هستیم که باید آنها را در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب به خدمت بگیریم.

وی اظهارداشت: دشمنان ما به دنبال ایجاد روحیه ناامیدی و یاس و عدم خودباروی در بین مردم هستند بنابراین می طلبد مسئولان به افکارعمومی در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادی در آنها توجه داشته باشند.