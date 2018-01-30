مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر به نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی در شهر زنجان اشاره کرد و افزود: با بررسی‌های انجام‌شده اتوبوس‌های درون‌شهری زنجان بیش از ۱۰ سال عمر دارند و توجه به نوسازی این ناوگان به پاک بودن محیط‌زیست کمک کرده و از آلودگی جلوگیری می‌کند.

وی اظهار کرد: شهرداری زنجان بر ساماندهی اتوبوس‌های شهری تأکید جدی دارد و برنامه‌ریزی لازم را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

شهردار زنجان از وجود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شهری در زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۴۰ دستگاه در اختیار بخش خصوصی و ۱۰ دستگاه در اختیار بخش مدیریت اتوبوس‌رانی است.

معصومی اتوبوس‌های درون‌شهری زنجان را غیراستاندارد اعلام کرد و افزود: این اتوبوس‌ها پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و تا پایان اسفندماه سال جاری چهار دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان اتوبوس‌رانی زنجان افزوده می‌شود.

شهردار زنجان بابیان اینکه قیمت هر اتوبوس شهری بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است، ابراز کرد: تا پایان سال ۹۷ تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوس‌رانی زنجان افزوده خواهد شد.

معصومی بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در زنجان تأکید کرد و گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۲۵ دستگاه اتوبوس توسط بخش خصوصی بازسازی‌شده است و توجه به این امر مهم ضروری است.