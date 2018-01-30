راه ارتباطی۴۰ روستا در زنجان مسدود است

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بارش برف طی روزهای گذشته، وقوع کولاک شدید راه ارتباطی بیش از ۱۷۰ روستا در استان زنجان را مسدود کرده بود، افزود: طی روزهای گذشته راه ارتباطی ۱۳۰ روستا در استان زنجان بازگشایی شد و در حال حاضر راه روستایی ۴۰ روستا در استان زنجان همچنان مسدود است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه نیروهای راهداری استان زنجان از شامگاه شنبه در حال بازگشایی محورهای مسدود شده هستند، گفت: با توجه به کولاک شدید و برودت هوا عملیات بازگشایی محورهای مسدود شده به کندی صورت می‌گیرد.

یوسفی با بیان اینکه بیشترین مسدودی جاده‌های روستایی در شهرستان‌های زنجان و ماه‌نشان است، اظهار کرد: راهداران در تلاش هستند تا راه ارتباطی این تعداد روستا را بازگشایی کنند.

وی افزود: همچنین بارش برف در گردنه‌ها باعث لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید رانندگان شده، بنابراین رانندگان برای تردد در گردنه‌ها و محورهای برف‌گیر استان حتماً تمهیدات ایمنی و گرمایشی را موردتوجه قرار دهند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه در طرح زمستانی راهداری زنجان بیش از ۳۵۰ نیرو فعالیت می‌کنند، یاد آور شد: مردم به‌محض اینکه قصد مسافرت داشتند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده‌ها باخبر شوند.