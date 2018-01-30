فتح‌الله حقیقی در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری مهر استان مرکزی، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تکریم مردم و خدمت گزاری مدیران اظهار داشت: تکریم مردمی در حقیقت باید در میان مردم احساس شود زیرا اگر این حس به وجود نیاید تکریم انجام نشده است.

وی افزود: صحبت از تکریم تنها به معنای برگزاری ملاقات های عمومی نیست و این اقدام تنها مثالی از تکریم به شمار می آید، در این روند باید بدانیم که وجدان عمومی چه درخواستی از مسئولین دارد، همچنین ملاقات های عمومی باید موثر واقع شوند و در این دیدارها از بیان وعده های غیر معمول و غیراجرایی پرهیز و اگر وعده ای نیز داده می شود اجرایی گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از پیگیری های انجام شده گزارشاتی مبنی بر اجرایی شدن وعده های اعلام شده در ملاقات های مردمی ارائه گردیده، البته مردم نیز باید بدانند که برای رفع مشکل خود به کدام حوزه و کدام مدیر باید مراجعه کنند.

حقیقی تصریح کرد: در فرآیند تکریم مردمی نباید وعده های دروغین مطرح شود، زیرا مردم جامعه به مشکلات، بودجه و هزینه های مسئولان آگاه هستند و تنها نارضایتی آنها از بیان وعده های غیرممکن و یا بیان وعده ای که به آن عمل نمی شود است.

وی ادامه داد: فعالیت رسانه باید به گونه ای باشد که یک پل ارتباطی مطمئن میان مردم با مدیران محسوب شود و در این روند اطلاعات و خواسته های مردمی را پالایش و به مسئولان تحویل دهند و در مقابل هم مصوبات، تصمیمات و اقدامات مسئولان را به سمع و نظر مردم برسانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: مسئولان باید رسانه ها را در تصمیم سازی دخالت دهند، همچنین باید زمینه ای فراهم آورند که مردم برای دیدار با آنها مراحل پیچیده و دشواری را سپری نکنند و به خاطر داشته باشند امروزه سیستم های ابتدایی ارتباط بسیار فراگیر شده و پیچیده نیست.

حقیقی بیان کرد: امام خمینی(ره) در مورد عملکرد مدیران فرموده اند که از عملکرد خود به مردم بگویید تا شیاطین شیطانی نکنند و پیرو این فرمایش گرانقدر، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز فرموده اند که عملکردتان را برای مردم شرح دهید تا هم آگاه شوند و هم بتوانند راهکارها و نقدهای سازنده و موثر ارائه دهند.

وی ابراز داشت: رسانه ها علاوه بر ارتباط با دستگاه ها باید انتقادات منصفانه و مستندی ارائه دهند و فراموش نکنند که رسالت آنها حفظ مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این مسیر باید اعتماد را در جامعه بکارند و یأس و ناامیدی را از میان بردارند، خطوط قرمز را رعایت کنند و وظیفه بزرگی که به آنها محول شده را به درستی انجام دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: رسانه ها باید از گروکشی شخصی و سیاسی بپرهیزند، زیرا اینگونه اقدامات به نفع نظام نیست، رسانه ها باید اعتماد، رضایت و مقوم های نظام اسلامی را برجسته کنند و در کنار این اقدامات، انتقادهای منصفانه ارائه دهند که دارای راهکارهای قابل اجرا باشد.

حقیقی ادامه داد: از مدیران دستگاه ها خواسته ایم ارتباطشان را با رسانه ها تقویت کنند، یکی از اقدامات موثری که در راستای تقویت ارتباط با رسانه ها به انجام رسانده ایم، ملزم کردن ادارات به تهیه و جمع آوری اطلاعات از پنج تا شش اقدام موثرشان در استان مرکزی برای اطلاع رسانی است که تاکنون ۲۰ دستگاه این اقدام را انجام داده اند.

وی عنوان کرد: اصحاب رسانه مجازند عملکردهایی که در جلسات ارائه می شود را از نزدیک پیگیری و مورد بازدید قرار دهند و در صورت مشاهده حقایقی خلاف بیانات مطرح شده به انتقاد بپردازند، تمامی طرح های ارائه شده از اقدامات بر روی پرتابل اینترنتی استانداری مرکزی و دستگاه مربوطه ارائه داده می شود تا به اطلاع عموم برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مقرر است در هر جلسه شورای اطلاع رسانی استان، دو اداره کل عملکرد خود را ارائه دهند، زیرا اینگونه اقدامات سبب شفاف سازی می شود، در اولین مرحله ارگان هایی اعم از دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری ساوه و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش عملکرد خود انتخاب شده اند.