به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، عباس آخوندی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه روزانه از فرودگاه مهرآباد ۴۳۰ پرواز و از فرودگاه امام خمینی ۲۲۰ پرواز صورت می گرفت افزود: پس از بارش برف و یخ زدگی این فرودگاه ها که منجر به بروز اختلالاتی در پروازهای آنها شد، نشست و برخاست هواپیماها در آنها از دوشنبه از سرگرفته شد.



وی افزود: از ظهر دوشنبه ۸۰ پرواز نشست وبرخاست در فرودگاه مهرآباد انجام شد و ۲۰ پرواز هم در فرودگاه امام صورت گرفت.



وزیر راه وشهر سازی افزود: آنچه باعث بروز اختلال در پرواز هواپیماها در فرودگاه شد مشکل نبود دید مستقیم خلبان بود.



وی افزود: خلبان برای بلند شدن از باند هر فرودگاه نیاز به ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر دید مستقیم دارد و برای نشستن هواپیما به ۸۰۰ متر دید مستقیم نیاز است در حالی که این دید در فرودگاه مهرآباد به ۳۰۰ متر رسیده و در فرودگاه امام وضعیت بدتر بود.



آخوندی همچنین گفت: تمام جاده ها و مسیرهای شریانی اصلی کشور به جز آزاد راه تهران ساوه و جاده قدیم تهران - قم بازگشایی شده است.



وی افزود: با پیش آگاهی نیروها زیر مجموعه وزارت راه وشهرسازی آمادگی کامل برای بروز چنین وضعیتی را داشتیم و تمام امکاناتمان را به کارگرفتیم اما به هیچ وجه مدعی نیستیم که هیچ مشکلی پیش نیامده است.



آخوندی گفت: برف اخیر نشان داد تهران و شهرهای بزرگ در حمل و نقل متکی به جاده است درحالی که باید به سمت شهر سازی ریل پایه برویم.



وی اضافه کرد: نیازمند ایجاد یک شبکه ریلی کامل در تهران و شهرهای بزرگ هستیم.



وزیر راه و شهرسازی بااشاره به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان های نظام مهندسی ساختمان گفت: این سازمان ها در سال گذشته یک هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشتند که بخشی از آن را در بانکها سپرده گذاری کردند و از این سپرده گذاری ۱۷۲ میلیارد تومان سود می گرفتند.



آخوندی گفت: این سازمان ها باید ۷۸۰ میلیارد تومان به مهندسان پرداخت می کردند درحالیکه ۷۳۴ میلیارد تومان در حساب آنها باقی مانده بود.



وی افزود: سازمان نظام مهندسی به اتکای بخشنامه دولتی از مردم پول می گرفت درحالیکه این سازمان سازمانی مردم نهاد است و درآمدهایش باید از حق عضویت اعضا و کمک های دولت تامین شود.



او اضافه کرد: این بخشنامه که با لغو بخشنامه ۱۳ سال پیش وزیر وقت صورت گرفت، به نفع مهندسان مالکان و به نفع عموم جامعه است.



وی بااشاره به صدور بخشنامه موسوم به تعارض منافع که از ابتدای سال ۹۷ اجرایی می شود گفت: براساس این بخشنامه مهندسان ۹ دستگاه دولتی تا زمان خدمت در این دستگاه ها حق ارائه خدمات در بخش خصوصی را نخواهند داشت.



وزیرراه و شهرسازی با اشاره به تلاش ها این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن افزود: ۳۳۰ هزار سپرده گذار به عنوان متقاضیان واقعی مسکن برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن ثبت نام کرده اند.



آخوندی گفت: به اعتقاد بیشتر کارشناسان بازار مسکن با توجه به وجود ۲ و نیم میلیون خانه خالی در شهرها که دو میلیون آن به عنوان خانه دوم است تامدت ها عرضه مازاد در بازار مسکن وجود دارد .