۳۳پروژه برق رسانی روستایی در استان افتتاح وکلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داود راهزادی گفت: این پروژه ها در بخش های واگذاری نیروگاههای یک کیلوواتی، احداث، اصلاح و توسعه شبکه های برق در مناطق مختلف این استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی اعتبار هزینه و پیش بینی شده برای افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها را بیش از ۵۸ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: از ۳۳ پروژه برق رسانی روستایی، ۲۸ پروژه افتتاحی و پنج پروژه نیز کلنگ زنی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: از مجموع اعتبارات پروژه های برق روستایی دهه فجر امسال در این استان نیز حدود ۴۸ میلیارد ریال برای پروژه های افتتاحی و مابقی برای پروژه های کلنگ زنی پیش بینی شده است.

راهزادی، مهمترین روستاهایی که پروژه های برق در دهه فجر امسال در آنها افتتاح می شود را "توگبری چرام"، "دشتک علیا و سفلی در دیشموک "، "عمارت دشمن زیاری در کهگیلویه"، " شاه نشین و تیمج در بهمئی "، " حیدرآباد در لوداب"، " موردراز علیا در بویراحمد" و " بن زرد سفلی در دنا " عنوان کرد.