نتانیاهو:ایران می کوشد لبنان را به «کارخانه موشک سازی» تبدیل کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر خود به مسکو و دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در روز دوشنبه، مدعی شد که کارخانجات موشک سازی ایران در لبنان «رو به پیشرفت» هستند و تأکید کرد که این کارخانجات «تهدیدی است که اسرائیل آن را نمی پذیرد».

طبق ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مقامات روسیه «بطور کامل موضع اسرائیل و جدیت مقامات رژیم صهیونیستی در تلقی این وضعیت به عنوان تهدید را درک می کنند».

نتانیاهو در ادامه گفت که «روابط اسرائیل با کرملین برای همکاری امنیتی میان دو کشور از اهمیت برخوردار است».

در دیدار روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو که یکساعت و نیم به طول انجامید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی واهی مبنی بر فعالیتهای رو به رشد ایران در منطقه از جمله تلاش برای تبدیل لبنان به یک کارخانه موشک سازی (!)، از مخالفت شدید اسرائیل با این وضعیت خبر داد.

نتانیاهو در خصوص دیدار و گفتگوی خود با رئیس جمهور روسیه گفت که «گفتگوها خیلی صریح و شفاف و دربردارنده طیف وسیعی از موضوعات بود. من با پوتین درباره همان موضوعی صحبت کردم که با رئیس جمهور [آمریکا] دونالدترامپ در خصوص سوریه و لبنان صحبت کردم و این موضوعات به امنیت اسرائیل مربوط هستند».

وی در ادامه ادعا کرد: «من این موضوع را به دو بخش تقسیم می کنم: این دیدار در حالی برگزار شد که تغییری شگرف در سوریه در حال وقوع است. [اینکه] آیا ایران [پایگاههای] خود را در سوریه دایر می کند یا اینکه این روند متوقف خواهد شد. اگر این روند به خودی خود متوقف نشود، آنوقت ما برای متوقف ساختن آن دست به کار خواهیم شد. ما در مورد لبنان نیز صحبت کردیم. من [به پوتین] گفتم که تهدید تسلیحات دقیق علیه اسرائیل یک تهدید جدی است که ما نمی خواهیم آن را نادیده بگیریم و اگر مجبور به اقدام شویم، دست به اقدام خواهیم زد».

وی در ادامه با اشاره به سناریوهای مطرح شده در این دیدار دوجانبه گفت: «وضعیت در منطقه ما پیچیده است و یک پتانسیل و فرصت وجود دارد که سوریه باثبات خواهد شد و لبنان نیز همینطور [باثبات خواهد شد]، اما این امکان نیز وجود دارد که روند برعکس شود».

شایان ذکر است که ولادیمیر پوتین در این دیدار اظهار داشت که سفر نتانیاهو، به مسکو اجازه خواهد داد که طرفین بتوانند در مورد وضعیت در خاورمیانه و روابط دوجانبه بحث کنند.

پوتین با اشاره به سفر نتانیاهو برای بازدید از موزه یهودیان در مسکو گفت: «طبق معمول، ما از این فرصت برای بحث در مورد روابط دوجانبه و وضعیت منطقه استفاده می کنیم».