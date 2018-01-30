تجویز داروی گران‌ قیمت تخلف است/ میانگین عمر ایرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی در برنامه تیتر امشب با اشاره به افزایش ۲۵ سال امید به زندگی در طی بیش از چهار دهه در ایران، تصریح کرد: این مهمترین هدف نظام سلامت است و امید به زندگی در بدو تولد یعنی میانگین سال هایی که انتظار می رود یک نوزاد زنده بماند. اکنون امید به زندگی در زنان ایرانی ۷۸.۴ سال و در مردان ایرانی به ۷۳.۸ سال افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: رتبه ما در امید به زندگی در دهه های گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بود که هم اکنون به رتبه ۶۳ صعود کرده است.

حریرچی گفت: هدف بسیار مهم دیگر حوزه سلامت، کاهش مرگ و میر زودرس است تا همین اواخر مرگ قبل از ۵۰ سالگی مرگ زودرس تعریف می شد. تا دهه هفتاد شمسی و قبل از آن بیش از ۸۰ درصد موارد مرگ ایرانیان در زیر ۷۰ سالگی بود و حدود ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد ایرانیان تا بالای ۷۰ سال عمر می کردند.

وی افزود: با پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی - درمانی اخیر کشور، هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد ایرانیان - یعنی ۴۷درصد کل- یا ۵۱ درصد زنان و ۴۳ درصد مردان ایرانی بیش از ۷۰ سال عمر می کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سئوال مخاطبان در خصوص نحوه پذیرش بیمه های تکمیلی در بیمارستان ها تصریح کرد: مسائلی که درباره پذیرش یا نپذیرفتن بیمه های تکمیلی به وجود می آید، بیشتر مبتلا به بیمارستان های خصوصی است بنابراین افراد باید پیش از عقد قرارداد با شرکت های بیمه گزار از بیمارستان های تحت پوشش آنها اطلاع پیدا کنند، سپس به بستن قرارداد با بیمه ها اقدام کنند.

وی در ادامه با اعلام اینکه بیمارستان های خصوصی اگر پیش از انجام اقدامات پزشکی و ارائه خدمات پول مطالبه کنند، خلاف مقررات است، تاکید کرد: در بیمارستان های دولتی هم معمولا این مشکلات به صفر رسیده است.

سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به شکایت برخی مراجعان از برخورد نامناسب کادر برخی بیمارستان ها و مراکز درمانی با بیماران هم، تصریح کرد: با توجه به اینکه پرسنل در مراکز و بیمارستان ها با مشکلاتی مواجه هستند، اما هدف ما کسب رضایت بیماران است، بنابراین ما به کارکنان آموزش می دهیم که در برخورد با مردم چه رفتاری داشته باشند تا مشکلات به حداقل برسد و بیشتر نظرسنجی ها از رضایت بیماران از برخورد پرستاران و پزشکان حکایت دارد.

وی در ادامه در خصوص نظارت وزارت بهداشت بر بیمارستان های کشور افزود: در ۴ سال تصدی پست خود، معمولا شخصا در هفته بازدید سرزده از بیمارستان های استان های مختلف کشور دارم که به طور معمول شب ها مراکز درمانی استان ها و صبح ها، مراکز بهداشتی در استان های مجاور را بازدید می کنم.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره قیمت داروها خاطرنشان کرد: تجویز داروهای گران قیمت توسط پزشک که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور باشد، تخلف است، بنابراین پزشکان باید خود را ملزم به تعرفه های اعلام شده کنند.