ائتلافهای حیدرالعبادی وعمارالحکیم جداگانه درانتخابات شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، ائتلاف نصر و جریان حکمت ملی عراق در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که بر اساس ارزیابی فنی، طرفین به این نتیجه رسیده اند که به صورت مستقل در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.

ائتلاف نصر به ریاست «حیدر العبادی» و جریان حکمت ملی عراق به ریاست «سید عمار حکیم» که پیش از این بر سر ارائه لیست مشترک در انتخابات پارلمانی عراق توافق کرده بودند، در بیانیه ای که از سوی «سید علی علاق» به نمایندگی از ائتلاف نصر و «شیخ حمید معله» به نمایندگی از جریان حکمت ملی اعلام شد، از جدایی از یکدیگر و ارائه لیست مستقل در انتخابات خبر دادند.

در این بیانیه آمده است: ائتلاف نصر و جریان حکمت ملی توافق کردند که در انتخابات پارلمانی عراق که در تاریخ ١٢/٥/٢٠١٨ انجام می شود در دو لیست انتخاباتی شرکت کنند. این توافق با رضایت دوطرف و بر اساس مصالح مشترک هر دو طرف است و این تصمیم بر اساس ارزیابی فنی که طرفین به آن رسیدند اعلام می شود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ائتلاف نصر و جریان حکمت ملی بر ادامه همکاری دو طرف تاکید داشته و هر دو بر روابط مثبت با یکدیگر اصرار دارند. همچنین هر دو بر انجام تبلیغات انتخاباتی سالم و آماده سازی فضای مناسب برای ملت در راستای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان و در شورای استانی با آزادی کامل و تلاش برای برگزاری موفق این حق قانونی ملت تاکید دارند.

جریان حکمت ملی و ائتلاف نصر در این بیانیه اعلام کردند که بعد از انتخابات و در راستای تحالفات و همپیمانی های گسترده تَر برای تشکیل دولت ملی که خواسته ها و آرزوهای ملت عزیز عراق را محقق می کند همراه خواهند بود.

شایان ذکر است که «سید عمار حکیم» در ابتدای امر سه شرط را برای توافق با حیدر العبادی مطرح کرده بود. ملی گرایی ائتلاف؛ به این مفهوم که نیروهای ملی (سنی، شیعی و کُردی) را شامل شوند، ائتلاف بر اساس برنامه های هدفمند و ائتلاف مشارکتی در اتخاذ تصمیمات و مشخص کردن رویکردها و سیاست گذاری ها شروط مطرح شده از سوی جریان حکمت ملی برای ارائه لیست مشترک با ائتلاف نصر بود.