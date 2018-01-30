ابراز نگرانی سازمان ملل از گلوله باران «عفرین»

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش های مربوط به گلوله باران عفرین در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد و خواستار حفظ جان غیرنظامیان شد.

«فرحان حق» روز دوشنبه در نشست خبری روزانه خود درباره حملات ترکیه به منطقه عفرین در شمال سوریه گفت: سازمان ملل متحد در مورد گزارش های گلوله باران در ناحیه عفرین نگران است که باعت تلفات جانی و بی خانمانی غیرنظامیان شده و بر زیرساخت های غیرنظامی تاثیر گذاشته است.

وی افزود: روز گذشته گزارش هایی از گلوله باران روستاهای شیخ الحدید و کوبانی شنیدیم که از کشته شدن مردم از جمله زنان و کودکان حکایت داشت. همچنین مقامات کرد هم مانع گریختن مردم از مناطق درگیری شده اند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: سازمان ملل متحد از تمام طرف ها و کسانی که بر آنها نفوذ دارند خواستار حفاظت از شهروندان، آزادی جابجایی و فراهم آوردن دسترسی مستمر و بدون وقفه برای گروه های بشردوستانه به منظور کمک و نجات جان افراد نیازمند است.

فرحان حق همچنین با اشاره به گفتگوهای مربوط به سوریه که در سوچی روسیه برگزار شده است، گفت: استفان دی میستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه و جان لوکاک معاون دبیرکل در امور بشردوستانه در صورت فراهم شدن امکانات فنی به صورت ویدئو کنفرانس به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهند داد.

وی اظهار کرد: دبیرکل ابراز اطمینان کرده است که کنگره سوچی سهم مهمی در بازنگری فرایند مذاکرات سوری -سوری تحت حمایت سازمان ملل در ژنو دارد و بر اساس اجرای کامل اعلامیه ژنو و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت است.