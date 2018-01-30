توییت ظریف درباره سندسازی آمریکا با آرم استاندارد پفک روی موشک

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر نوشت : مدتی قبل، آمریکا یک موشک ایرانی ارائه شده توسط سعودی ها را نمایش داد. باید به آنها گفته شده باشد موشکی که در آسمان توسط پاتریوت نابود شده کاملا سالم به زمین فرود نمی‌آید. لذا این بار قطعاتی از موشک را نشان دادند ولی با آرم مؤسسه استاندارد ایران که ما روی بسته‌های غذایی بکار می‌بریم. دوباره تلاش کنید مدرک تولید کنید!

ظریف همراه با این توییت عکسی از موشک های مورد ادعای آمریکا و آرم استاندارد روی بسته پفک نمکی منتشر کرد.



