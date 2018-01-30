علیرضا نصرآبادی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: کشورهای جهان در حوزه محیط زیست با سه مشکل تغییر اقلیم، گرمایش زمین، افزایش آب‌های گلخانه‌ای و کمبود منابع آب به لحاظ کمی و کیفی رو به رو هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی بیان کرد: البته در کشور ما این مشکلات بسیار بیشتر است و به عنوان مثال ما یک هشتم سرانه فضای سبز را نسبت به دیگر کشورهای جهان دارا هستیم.

نصرآبادی ادامه داد: در خراسان جنوبی به علت محدود شدن به دو کویر بزرگ، بادهای ۱۱۰ روزه سیستان و حاکمیت ۱۹ سال خشکسالی وضعیت شدید تری وجود دارد.

وی افزود: این شرایط اقلیمی موجب شده کشورهای جهان به دنبال الگوهایی برای کاهش این مشکلات باشند که در نهایت تبدیل به پروژه‌های بین‌المللی شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی گفت: کاهش گازهای گلخانه‌ای، کم کردن دی اکسید کربن و افزایش سرانه فضای سبز از اهداف این پروژه‌های بین‌المللی است.

نصرآبادی اظهار کرد: البته برای اجرای این اهداف باید در مناطقی که مرتع و جنگل وجود دارد فشار بر مراتع کم شود که در این راستا نیاز به توانمندسازی جوامع محلی داریم.

وی بیان کرد: در راستای توانمندسازی جوامع محلی و کم شدن فشار بر مراتع باید برای دامدار و کشاورز مشاغل جدید چون فراوری گیاهان دارویی و پرورش مرغ بومی ایجاد شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی با اشاره به موفقیت پروژه بین‌المللی ترسیب کربن سربیشه ادامه داد: این موفقیت‌ها باعث شد که امسال مصوبه چهارمین پروژه بین‌المللی استان در شهرستان نهبندان را نیز بگیریم.

نصرآبادی گفت: علاوه بر این، چهار پروژه دیگر در شهرستان‌های سرایان، فردوس، بشرویه و طبس نیز به تصویب رسیده است که مباحث مالی و اعتباری آن در سال ۹۷ خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه علاوه اجرای پروژه‌های بین‌المللی بحث تعمیم ترسیب کربن را در شهرستان‌های استان را پی گیری می‌کنیم، اظهار کرد: در سال جاری برای اجرای تعمیم ترسیب کربن در ۱۱ شهرستان ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: همچنین یک میلیارد و ۶۷۰ تومان از سایر بخش‌های استانی به این امر اختصاص یافته است.

نصرآبادی درباره حفظ منابع طبیعی موجود در خراسان‌جنوبی بیان کرد: یکی از مسائل مهم در بحث حفظ منابع طبیعی در حوزه تغییر کاربری‌ها و استعلامات معدنی است.

وی ادامه داد: ما در این زمینه حد تعادل را در نظر می‌گیریم و اگر در قسمت مورد استعلام برای احداث معدن و یا واحد صنعتی درخت ممنوع القطع و یا نمونه نادری وجود نداشته مخالفتی صورت نمی‌گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی خراسان‌جنوبی افزود: اما اگر درخت ممنوع القطع و یا نمونه نادری وجود داشته تحت هیچ شرایطی اجازه صادر نمی‌شود چرا که به حیات جامعه بستگی دارد.

نصرآبادی گفت: اگر قرار است در بخشی واحد صنعتی و یا معدنی احداث شود باید شرایط محیط طبیعی آن به گونه‌ای باشد که معدن کار و کارگران آن بتوانند در آنجا به زندگی خود ادامه دهد چرا که در غیر این صورت با مشکلاتی که سایر استان‌ها با آن رو به رو هستند، مواجه می‌شویم

وی یادآور شد: از سال ۹۱ تا کنون ۷۶۷ هزار هکتار عرصه به بحث معدن واگذاری شده است که نشان از همکاری منابع طبیعی با حوزه صنعت و معدن در استان است.