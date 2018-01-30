رهگیری هواپیمای جاسوسی آمریکا از سوی جنگنده روسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه از اقدام یک فروند جنگنده سوخو ۲۷ این کشور مبنی بر رهگیری یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز دریای سیاه خبر داد.

در همین حال، وزارت خارجه آمریکا ضمن اعتراض، این اقدام را حرکتی به دور از امنیت توصیف کرد.

این درحالی است که به گفته وزارت دفاع روسیه، هواپیمای ای‌پی-۳ ای نیروی دریایی آمریکا، حریم هوایی روسیه را نقض نکرده است.

ظاهراً جنگنده روسی با پرواز در فاصله ۱.۵ متری هواپیمای آمریکایی، از مقابل آن عبور کرده است.

در مقابل، آمریکا این اقدام روسیه را بی‌احترامی به هنجارهای بین‌المللی توصیف کرد.

البته، هواپیمای جاسوسی آمریکا در نزدیکی مرزهای هوایی روسیه پرواز می‌کرده و هواپیمای روسی نیز بعد از اطمینان از دور شدن آن، به پایگاه خود بازگشته است.