حمله توپخانه ای ارتش سوریه به کاروان نظامی ترکیه در حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، توپخانه های ارتش سوریه و هم پیمانانش یک کاروان نظامی وابسته به نیروهای ترکیه را که وارد منطقه «تله العیس» واقع در حومه جنوبی حلب شده بود، هدف قرار داد.

مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان سوری نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح وابسته به دولت سوریه مسیر یک کاروان نظامی ترکیه را که به سمت حومه جنوبی حلب در حرکت بود گلوله باران کردند.

فعالان در شبکه های مجازی نیز تصاویر ورود یک کاروان نظامی وابسته به ارتس ترکیه به خاک سوریه را منتشر کردند که به نظر می رسد نیروهای ترکیه قصد داشتند در محل هایی مستقر شوند که بر ایست های ارتش سوریه مشرف است. گزارش های رسانه ای از نزدیک شدن حدود ۱۰۰ خودروی نظامی از جمله ۱۵ تانک به همراه تجهیزات گروه تروریستی هیئه تحریر الشام به منطقه تله العیس حکایت داشت.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از تاریخ ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.