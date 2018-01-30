به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء در عراق در واکنش به جنایت آمریکایی ها در منطقه البغدادی در الانبار گفت: این اتفاق دلیل آشکاری بر تداوم سلسله اقدامات وحشیانه و از پیش برنامه ریزی شده نیروهای آمریکایی در مرزهای عراق، است.

بر اساس این گزارش، وی افزود: آمریکایی ها به هدف قرار دادن گاه و بی گاهِ نیروهای عراقی ادامه می دهند و گذرگاه هایی را برای فرار بقایای داعش از این کشور تعبیه می کنند.

الکعبی افزود: وجود نیروهای آمریکایی در عراق، مایه تخریب و ناامنی است. آنها از تروریسم و دشمنان عراق حمایت می کنند. نیروهای آمریکایی، استعمارگرانی هستند که اقداماتشان تنها با بیرون رانده شدن آنها از خاک عراق متوقف می شود.

دبیرکل نجباء ادامه داد: بقای نیروهای آمریکایی در عراق پس از نابودی تروریسم هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد. بقای نیروهای آمریکایی در خاک عراق کاملا غیرقانونی است. آمریکایی‌ها را در صورت عدم خروج از عراق، اشغالگر تلقی می‌کنیم

وی همچنین از مقامات عراقی خواست تا اقدامات لازم برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از خاک عراق را هرچه سریعتر انجام دهند.