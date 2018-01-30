قم در مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا ۴ نماینده دارد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا ۱۶ تا ۱۹ بهمن در تهران برگزار می‌شود و فدراسیون دو و میدانی این روزها در حال تکمیل زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از تیم‌ها و ورزشکاران و مهمانان زن و مرد خارجی است.



وی افزود: هیئت دو و میدانی استان قم در این مسابقات ۴ نماینده خواهد داشت که ۳ نماینده را داوران و یک نماینده را ورزشکاران تشکیل می‌دهند به طوری که رضا ملک پور دو و میدانی کار جوان قمی در این مسابقات در بخش ۴ در ۴۰۰ متر یکی از اعضای تیم ملی در این ماده است.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در بخش داوران، یک داور در بخش زنان و ۲ داور در بخش مردان از قم در کادر داوران این مسابقات حضور دارند به طوری که در بخش زنان معصومه باغبان از قم که نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم نیز هست یکی از داوران خواهد بود و در بخش مردان علی اصغری منفرد و روح‌الله دایی به نمایندگی از قم حضور دارند.



رضایی بیان داشت: شایستگی دو و میدانی قم بدون تردید حضور تعداد بیشتری از ورزشکاران در ترکیب تیم ملی در این مسابقات بود که در ماده پرتاب وزنه، محمد حسین اسکندری در عین شایستگی نتوانست به ترکیب تیم ملی برسد در حالی که این ورزشکار در دور انتخابی صاحب مقام دوم شده بود.



وی عنوان کرد: دو و میدانی قم پیش از این در سال‌های گذشته، قهرمانی چون محمد حسین ربانی را در مسابقات داخل سالن آسیا داشته که ربانی برای ورزش قم در آن مقطع حتی مدال هم کسب کرده و امیدواریم ملک پور و تیم ملی ۴ در ۴۰۰ متر ایران هم در مسابقات آسیایی تهران روی سکو بروند.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: هیئت دوومیدانی استان قم به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی داخل سالن جوانان و نوجوانان کشور دوشنبه ۱۶ بهمن مسابقات استانی و انتخابی را در بخش پسران برگزار خواهد کرد.