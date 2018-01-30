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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۷

هفته آتی انجام می شود؛

دیدار نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با یک وزیر صهیونیست

دیدار نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با یک وزیر صهیونیست

نخست وزیر تشکیلات خود گردان فلسطین روز یکشنبه با یک وزیر صهیونیستی برای بررسی مسائل سیاسی و اقتصادی دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، قرار است در دیدار «رامی الحمدالله» نخست وزیر تشکیلات خود گردان فلسطین با «موشه کحلون» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه آتی در خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی رایزنی شود.

این نشست که در دفتر وزیر صهیونیستی در قدس غربی برگزار می شود نخستین نشست میان دو مسئول بلند پایه فلسطینی و صهیونیستی بعد از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان مرکز این رژیم در ماه دسامبر محسوب می شود.

بر اساس گزارش های صهیونیستی این نشست بعد از نشست اخیر «جیسون گرینبلات» نماینده آمریکا در روند صلح خاورمیانه با وزیر دارایی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.

کد مطلب 4213965
فاطمه صالحی

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