افتتاح ۲۶۰ طرح و پروژه در کرمانشاه طی دهه فجر

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح ۲۶۰ طرح وپروژه عمرانی و اقتصادی طی ایام الله دهه فجر در کرمانشاه خبر داد.

فرماندار کرمانشاه، اعتبار هزینه شده برای طرح های مذکور را ۹۹ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۳۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت، معدن و کشاورزی بوده و ۲۲۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

رنجبر ادامه داد:بهره‌برداری از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی، افتتاح ۲ بلوک خوابگاه در دانشگاه رازی و احداث سالن چند منظوره ورزشی در شهرک پردیس از جمله پروژه های افتتاحی طی دهه فجر است.

وی تصریح کرد: گازرسانی به ۴۴ روستا، افتتاح ۹ پروژه مسکن مهر و طرح های آبرسانی و عمران روستایی از دیگر پروژه های مهم مد نظر برای بهره برداری طی دهه فجر است.

فرماندار کرمانشاه تعداد واحدهای افتتاحی ۹ پروژه مسکن مهر طی دهه فجر را حدود ۹۷۰ واحد اعلام کرد.

وی همچنین از افتتاح چند پروژه گلخانه کشاورزی و چندین پروژه صنعتی به عنوان طرح های اقتصادی که طی دهه فجر به بهره برداری می رسد یاد کرد.