مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغییرات در رأس فدراسیون کبدی با توجه به انتخاب رئیس جدید این فدراسیون، باید به تحولات مثبت در این فدراسیون منجر شود و هیئت کبدی استان قم به عنوان یکی از هیئت‌های فعال کشور این انتظار را دارد که فدراسیون کبدی در دوره جدید مدیریت خود برنامه‌های جدیدی برای توسعه این رشته داشته باشد.



وی افزود: خوشبختانه در استان قم، گام‌های خوبی برای توسعه کبدی برداشته شده به طوری که ما برای اولین بار لیگ کبدی استان قم را راه اندازی کردیم و ایده ما این است که هر یک از بازیکنان یا مربیان جوان ما در گوشه و کنار شهر اقدام به آموزش جوانان و نوجوانان کنند و سفیر رشته کبدی باشند.



رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: کبدی یک رشته موفق و مدال آور در بازی‌های آسیایی است و این ظرفیت نباید مورد غفلت قرار گیرد به طوری که به طور منطقی، سرمایه گذاری روی رشته‌های دارای شانس مدال باید بیشتر در دستور کار قرار گیرد و در استان قم نیز، ما به دنبال این هستیم که زمینه‌های آشنایی مردم با کبدی را فراهم کنیم.



رشیدی بیان داشت: سال گذشته می‌توانستیم یک بازیکن در ترکیب تیم ملی جوانان داشته باشیم و امسال هم مسابقات آسیایی سرکل کبدی در پیش است و کبدی کاران استان قم بخت بالایی برای حضور در ترکیب تیم ملی سرکل کبدی دارند به طوری که قم امسال مقام قهرمانی کشور را هم کسب کرد و بازیکنانی با فیزیک مناسب در قم در این رشته فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به احداث یک زمین کبدی ساحلی در قم، این رشته در بخش ساحلی در استان قم در شرایط خوبی است و در سطح کشور هم یکی از استان‌های مدعی هستیم اما در بخش کبدی سالنی نیاز به کار بیشتری داریم که البته در این بخش در رده‌های سنی پایه سرمایه گذاری شده و کبدی کاران نوجوان و جوان خوبی در حال آموزش هستند.



رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: به طور واقع بینانه کبدی کاران بخش سرکل استان قم نسبت به سایر کبدی کاران به درهای تیم ملی نزدیک‌تر هستند و حضور آن‌ها در ترکیب تیم ملی و اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا نقش مهمی در توسعه نام کبدی در ورزش قم خواهد داشت.