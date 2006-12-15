ایران برنامه هسته ای صلح آمیز خود را تحت نظارت آژانس ادامه می دهد/ جهان نباید در برابر سلاحهای هسته ای اسرائیل سکوت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس قزاقستان، متکی که در آستانه به سر می برد؛ از جامعه جهانی خواست تا واکنشی متناسب در قبال اظهارات اخیر ایهود اولمرت مبنی بر برخورداری اسرائیل از تسلیحات هسته ای ازخود نشان دهند.

به گزارش ریانووستی، متکی درادامه افزود: "نخست وزیر اسرائیل رسماً اعلام کرد که آنها سلاح هسته ای دارند، اما این نشان دهنده قدرت آنها نیست، بلکه نشان دهنده ضعف آنهاست. جامعه جهانی باید به این مسئله واکنش نشان دهد".

تل آویو پیش از اظهارات اولمرت از اعتراف کردن به داشتن سلاحهای هسته ای طفره می رفت و سیاست "ابهام هسته ای" را در دستور کار خود قرار داده بود و اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل علنی ترین اظهاراتی است که تا کنون از سوی سران این رژیم درباره سلاحهای هسته ای ایراد شده است.

متکی با اشاره به اینکه هدف ایجاد اسرائیل ایجاد بی ثباتی و دردسر درخاورمیانه است، تاکید کرد: "بعد از شکست سخت اسرائیل در حمله به لبنان، آن ترسی را که آنها در کل منطقه انتشار داده بودند از بین رفت".

وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: "اگر رژیم (اسرائیل) به این عملکرد ادامه دهد، این رژیم از بین خواهد رفت".

وی امروز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی در آستانه گفت : "ما معتقدیم که دوره استفاده از سلاح هسته ای به سر آمده، این سلاح هیچگونه تاثیری ندارد". به اعتقاد وی "در حال حاضر نقش مهم را مذاکرات و رایزنی ها ایفا می کنند".

درعین حال متکی خاطر نشان کرد که ایران قصد ندارد از فعالیت های صلح آمیز هسته ای خویش صرف نظر کند . وی اضافه نمود که ما به برنامه هسته ای خویش تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهیم داد".

وزیر امور خارجه ایران همچنین بررسی مسئله هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را "غیر قانونی و حرکتی سیاسی" نامید و گفت : "بهتر است که (این شورا) مسائل فعلی منطقه ای را بررسی کند".

درهمین رابطه خاویرسولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درواکنش به اظهارات نخست وزیررژیم صهیونیستی خواستار عاری سازی خاورمیانه از تسلیحات هسته ای شده است.