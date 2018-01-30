ترامپ: هیچ مذاکره ای با طالبان صورت نخواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار با اعضای شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد گفت: طالبان از چپ و راست افراد را به قتل می‌رساند و در سراسر افغانستان حملات انتحاری انجام می‌دهد، لذا ما نمی‌خواهیم با این گروه گفتگو کنیم.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: امکان دارد که زمانی با طالبان مذاکره کنیم؛ اما آن لحظه پس از مدت طولانی فرا خواهد رسید.

این در حالی است که چندی قبل، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا از برقراری ارتباط با گروه طالبان جهت حاضر شدن این گروه بر سر میز مذاکره صلح با دولت افغانستان، خبر داده بود.

تیلرسون در ماه اکتبر سال گذشته در ژنو به خبرنگاران گفت: ما با استفاده از شبکه‌های محرمانه و دفتر طالبان در دوحه قطر، با این گروه گفتگو می کنیم و ما به طور روشن به طالبان گفته ایم که شما هرگز در افغانستان از راه نظامی پیروز نخواهید شد.

لازم به ذکر است که اخیرا حملات طالبان در افغانستان به خصوص شهر کابل افزایش یافته است، گفته می شود که افزایش حملات این گروه به دلیل فشار آمریکا برای وارد شدن طالبان به روند صلح با دولت افغانستان است.

در آخرین حمله ای که این گروه در کابل انجام داد، ۱۰۳ تن کشته و بیش از ۲۳۵ نفر دیگر زخمی شدند.