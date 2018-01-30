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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

گمرک ایران ابلاغ کرد؛

جزییات بخشنامه واردات برنج/ ثبت سفارش تا ۳۱ خرداد ۹۷ مجاز است

جزییات بخشنامه واردات برنج/ ثبت سفارش تا ۳۱ خرداد ۹۷ مجاز است

بر اساس بخشنامه گمرک ثبت سفارش و واردات برنج از اول بهمن ۹۶ تا ۳۱ خرداد ۹۷ مجاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای مدیران گمرکات اجرایی ضوابط چهار گانه ای را برای واردات برنج ابلاغ کرد که بر اساس آن ثبت سفارش و واردات از یکم بهمن ۹۶ تا ۳۱ خرداد ۹۷ مجاز است ضمن اینکه ثبت سفارش تمام محموله های برنج سه ماهه و حداکثر برای یک ماه قابل تمدید است.

بر اساس بخشنامه گمرک محموله های وارداتی باید حداکثر تا شامگاه ۳۱ تیر ماه ۹۷ وارد و ترخیص قطعی گردد، همچنین حداکثر مهلت اعتبار ثبت سفارش ورقات اسنادی، اعتبار اسنادی و حواله های ارزی تا تاریخ ۳۱ تیر ۹۷ خواهد بود  و ترخیص و واردات برنج بعد از ۳۱ تیر ۹۷ تحت هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

این بخشنامه از سوی علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در نهم بهمن ۹۶ به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

کد مطلب 4213971

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