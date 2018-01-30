به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیست، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا که تحت حاکمیت حزب جمهوریخواه است، با انتشار برخی اسناد محرمانه علیه اف ‌بی‌آی موافقت کرد- اقدامی که از هم‌اکنون واکنش تند دموکرات‌ها را در برداشته است حال آنکه جنگ میان جمهوریخواهان با وزارت دادگستری و پلیس فدرال را بیش از پیش علنی می‌کند.

گفتنی است کمیته اطلاعات مجلس پیشتر خواهان مذاکره با اف بی آی برای دسترسی هرچه بیشتر به فهرستی از تخلفات پلیس فدرال بود حال‌آنکه در اقدامی ناگهانی رای به انتشار این گزارش حاشیه‌ساز داد.

به گفته دموکرات‌ها، هدف از چنین گزارشی ضربه زدن به «رابرت مولر» بازرس ویژه رسیدگی به پرنده مداخلات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ است.

در بخشی از این گزارش، اف بی آی و وزارت دادگستری متهم به دستکاری روند اخذ مجوز برای تحت نظر گرفتن فردی هستند که مظنون به جاسوسی است.

تصمیم کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان برای انتشار گزارش اسناد محرمانه اف بی آی در حالی منتشر می‌شود که «اندرو مک کِیب» (Andrew McCabe) معاون اف بی آی دیروز دوشنبه در اقدامی ناگهانی استعفا داد حال آنکه کاخ سفید هرگونه اعمال فشار برای واداشتن وی به اتخاذ چنین تصمیی را تکذیب می‌کند.

گفتنی است کِیب اخیرا با انتقادات و اتهاماتی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حزب جمهوریخواه در خصوص دست داشتن اف‌بی‌آی در پرونده های مربوط به رایانامه‌های «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات‌ها و همچنین تبانی احتمالی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه مواجه بوده است.

در همین ارتباط، ترامپ چندی پیش در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: اندرو مک کِیب معاون رئیس اف‌بی‌آی ۷۰۰ هزار دلار برای تبلیغات همسرش از دست نشانده های کلینتون دریافت کرد و از ایمیل رسمی خود در اِف‌بی‌آی برای تبلیغ در مبارزات انتخاباتی او [هیلاری کلینتون] استفاده کرد. اینها همان کسانی هستند که می خواستند از هیلاری کلینتون تحقیق و تفحص کنند!