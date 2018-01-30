خزانه دار جدید کمیته ملی المپیک حق امضا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیکاووس سعیدی به عنوان خزانه دار در کمیته ملی المپیک آغاز به کار کرده و حتی بعضا برای رسیدگی به امور مالی و پیگیری آنها در محل این کمیته مستقر است تا از نزدیک در جریان ورود و خروج های مالی قرار بگیرد اما به لحاظ قانونی وی هنوز مجاز به امضای اسناد، اوراق و چک ها نیست.

سعیدی برای اینکه بتواند به عنوان خزانه دار کمیته ملی المپیک، فعالیت های مربوط به ذی حسابی را هم انجام دهد باید از خزانه داری کل کشور ابلاغ رسمی بگیرد. معرفی وی به این نهاد از طرف کمیته ملی المپیک انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

در واقع با ابلاغ و معرفی رسمی خزانه دار جدید از طرف خزانه داری کل کشور، اعتبار امضای وی توسط بانک مرکزی هم تائید می شود و بعد از آن سعیدی می تواند اسناد مالی کمیته ملی المپیک را امضا کند. به طور عادی و قانونی این موضوع به یک پروسه زمانی ۳۰ تا ۴۰ روز نیاز دارد. بر همین اساس تا زمان ابلاغ رسمی خزانه دار و تائید امضای وی، فهمیه شباک سرپرست ذی حسابی کمیته ملی المپیک پیگیر امور مالی خواهد بود.

به گزارش مهر، طبق ماده ۳۸ اساسنامه کمیته ملی المپیک اسناد و تعهدات مالی کمیته و نیز انجام هزینه ها با امضای ثابت خزانه دار همراه با امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر خواهد بود. تا زمانی که سعیدی حق امضا نگرفته است، مدیریت خود در فدراسیون گلف را هم دنبال خواهد کرد. در واقع فعالیت رسمی و قانونی وی در کمیته ملی المپیک زمانی آغاز می شود که سیستم مالی را به طور کامل در اختیار بگیرد به همین دلیل قصد دارد بعد از آن از فدراسیون گلف اعلام استعفا کند.