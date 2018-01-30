تداوم برودت هوا در اردبیل/جبران کمبود بارش دور از انتظار است

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق محاسبات هواشناسی، کمترین دما در کل کشور به این استان اختصاص یافته است.

از روز پنج شنبه هفته گذشته با ورود سامانه بارشی هوای اغلب مناطق استان بر روی نمودار سرازیری قرار گرفته و با گذشت شش روز هوا همچنان سرد و برودت همچنان برقرار است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان در روزهای سپری شده دو روز بارش برف به ثبت رسید که بیشترین میزان آن با ۷۴ سانتی‌متر در روستای آلوارس سرعین بود.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال تا قبل از بارش اخیر متوسط بارش به ثبت رسیده استان ۱۸۷ میلی‌متر محاسبه شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با ۲۵۶ میلی‌متر و دوره آماری با ۲۶۶ میلی‌متری بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: بیشترین کاهش بارش در فیروزآباد کوثر با ۶۰ درصد به ثبت رسیده و به نوعی خشکسالی تجربه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: هر چند در اسفند و بهمن نیز بارش‌های در حد نرمال خواهیم داشت اما کمبود بارش‌ها به نظر می‌رسد جبران نخواهد شد.

دولتی مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی استان نیز اضافه کرد: در وضعیت فعلی دمای هوای تمامی مناطق استان زیر صفر بوده و هوای سردی حاکم است؛ بطوریکه روز گذشته کمترین دمای استان ها با ۲۶ درجه زیر صفر در اردبیل به ثبت رسید و هم اینک دمای مرکز استان ۱۶ درجه زیر صفر است.

وی متذکر شد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی هوای سرد تا صبح روز چهارشنبه ادامه داشته و مجدداً از روز پنج شنبه دما به صورت نسبی افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: تا پایان هفته بارشی پیش‌بینی نمی‌شود و در روز جمعه نیز شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.