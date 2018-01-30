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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۰

به دنبال ناآرامی های اخیر صورت گرفت؛

درخواست وزیر دفاع لبنان برای حل مسائل از طریق راهکارهای سیاسی

درخواست وزیر دفاع لبنان برای حل مسائل از طریق راهکارهای سیاسی

بعد از آنکه وزیر خارجه لبنان در یک فایل ویدئویی به رئیس پارلمان این کشور اهانت می کند موجی از اعتراضات همراه با آشوب ایجاد می شود که این مساله واکنش وزیر دفاع لبنان را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یعقوب الصراف وزیر دفاع لبنان در واکنش به اعتراضات خیابانی این کشور تاکید کرد که مسائل از طریق راه کارهای سیاسی در سایه تدبیر رهبران به دور از خطرات هر گونه ناامنی حل و فصل می شود.

وی همچنین بر ضرورت پایبندی به ساز و کارهای قانونی و مفاد قانون اساسی و عدم پرداختن به اختلافات از طریق حضور در خیابانها تاکید کرد.

وزیر دفاع لبنان در ادامه افزود: این اقدامات می تواند ثبات امنیتی و اقتصادی در لبنان را بر هم بزند؛ ثباتی که کشور طی دوره اخیر از آن بهره مند بوده است.

انتشار ویدئوی اهانت آمیز وزیر خارجه لبنان ضد نبیه بری رئیس پارلمان موجی از اعتراضات را در کشور به دنبال داشت به طوریکه منابع لبنانی روز گذشته از به آتش کشیده شدن برخی دفاتر وابسته به جریان ملی آزاد لبنان در بیروت خبر داده بودند.

برخی منابع لبنانی نیز مدعی شده بودند که حامیان نبیه بری دست به اعتراضاتی در برخی مناطق بیروت زده و با آتش زدن لاستیک اعتراض خود را به موضع گیری خصمانه جبران باسیل وزیر خارجه لبنان ضد نبیه بری اعلام کرده اند.

کد مطلب 4213977
فاطمه صالحی

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