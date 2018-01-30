به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور پس از برگزاری چند مرحله اکنون به ایستگاه پایانی رسیده است و نماینده قم در آستانه صعود به سوپر لیگ است که این هدف پیش از این محقق شده و در مسابقات این هفته رسمیت می‌یابد.



بر اساس برنامه ریزی انجمن بسکتبال با ویلچر فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، مرحله پایانی مسابقات دسته اول قرار است به میزبانی قم برگزار شود و بر این اساس ۴ تیم حاضر در این مرحله طی روزهای پنج شنبه و جمعه در مجموعه ورزشی ایثار قم با هم به رقابت می‌پردازند.



تیم بسکتبال با ویلچر اتحاد معصومیه قم میزبان این مرحله است در شرایطی که در صدر جدول نیز قرار دارد و روز جمعه در قم جشن صعود خود به سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر را برپا خواهد کرد و بدین ترتیب این باشگاه برای نخستین بار موفق به صعود به سطح اول این رشته ورزشی خواهد شد.



علاوه بر تیم اتحاد معصومیه قم، نمایندگان استان‌های هرمزگان، فارس و آذربایجان غربی نیز در این مرحله مسابقات حضور دارند که ۲ تیم برتر راهی سوپر لیگ می‌شوند و با توجه به صدرنشینی تیم اتحاد معصومیه، صعود این تیم به سوپر لیگ قطعی شده است.



تیم بسکتبال با ویلچر هیئت هرمزگان در رده دوم جدول قرار دارد و در صورت حفظ این رتبه در دور پایانی به همراه نماینده قم راهی سوپر لیگ می‌شود و این در حالی است که استان قم امسال بر خلاف سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی در سوپر لیگ نماینده‌ای نداشته است.



تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم به عنوان نماینده پر افتخار استان قم در سوپر لیگ امسال به دلیل مشکلات مالی در این مسابقات شرکت نکرد و به جای سوپر لیگ و به منظور کاهش هزینه‌ها مجبور شد در مسابقات دسته دوم شرکت کند.