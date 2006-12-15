مذاکرات جباری و باشگاه استقلال به بن بست رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری هافبک تیم فوتبال استقلال هنوز یک فصل از قرارداد 5 ساله اش با این باشگاه باقی است. طبق این قرارداد وی باید تا پایان فصل جاری برای استقلال بازی کند و در لیگ برتر و جام باشگاههای آسیا همراه آبی پوشان باشد.

در این بین مسئولان باشگاه استقلال در تلاشند تا قرارداد این بازیکن را تا پایان رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تمدید کنند. دراین رابطه مذاکراتی جدی در هفته های اخیر صورت پذیرفت. آخرین نشست جباری با مدیران باشگاه استقلال اواسط هفته گذشته انجام شد که طی آن مسئولان باشگاه پیشنهاد مورد نظر خود برای تمدید قرارداد را با جباری در میان گذاشتند.

جباری تا به امروز پاسخی به درخواست مدیران باشگاه نداده و در تمرینات نیز حضور نمی یابد. به گفته یکی از نزدیکان باشگاه استقلال جباری تمایلی برای تمدید قرارداد با استقلال ندارد و خواستار برآورده شدن خواسته هایش است که تا به حال از سوی مسئولان این باشگاه مورد تایید قرار نگرفته است.