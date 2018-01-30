کشف محموله گوشت کشتار غیرمجاز در پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حاتمی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک محموله گوشت کشتار غیرمجاز دام از شهرستان همجوار به مقصد شهرستان پاوه در شب توسط بازرس بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان پاوه کشف، ضبط و معدوم شد.

وی بیان داشت: کشف این محموله در راستای تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر تهیه و عرضه فرآورده های خام دامی و نهایتا حفظ سلامت شهروندان بوده که محموله فوق معدوم، با فرد خاطی برخورد قانونی انجام و آن مکان نیز پلمپ شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پاوه ضمن هشدار به متخلفانی که اقدام به عرضه کشتار غیرمجاز می کنند، تصریح کرد: کارشناسان شبکه دامپزشکی در برخورد با افرادی که سلامت شهروندان را به مخاطره بیاندازند هیچگونه مماشاتی ندارد.

دکتر حاتمی با بیان اینکه تهیه دام از مراکز غیرمجاز موجب انتقال عوامل بیماری زا می گردد، افزود: شهروندان نیز ضمن خودداری از خرید کشتار غیرمجاز در زمان خرید گوشت حتما به مهر دامپزشکی بر روی لاشه توجه داشته باشند.

این مقام مسئول همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را از طریق شماره تلفن چهاررقمی ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ به اطلاع کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه برسانند.