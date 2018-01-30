شیوع سکته مغزی در جوانان ایرانی ۷ برابر همسالان اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام اویس قرن با توجه به برگزاری دهمین کنگره استروک ایران، افزود: سکته مغزی در تمام دنیا شایع است اما در کشور از شیوع بالایی برخوردار است به گونهای که احتمال بروز سکته مغزی در جوانان ایرانی ۷ برابر بیش از جوانان غربی است.
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه سکته مغزی دومین علت شایع مرگ ایرانیان است، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به دلیل افزایش سن جمعیت احتمال بروز سکته مغزی در آینده بیشتر میشود.
وی با توجه به تحقیقاتی که به همکاری ۳۲ کشور در خصوص شیوع و علل سکته مغزی انجام شده است، یادآور شد: در ۹۰ درصد موارد ۱۰ عامل فشار خون، چربی خون، قند خون، استعمال سیگار،مصرف الکل، افزایش وزن، عدم ورزش، تغذیه نامناسب ، استرس ، بیماریهای قلبی و مصرف الکل علت اصلی بروز سکته مغزی در بین افراد بوده است.
اویس قرن، شیوع فرهنگ اشتباه شهرنشینی را از جمله علل بروز سکته مغزی در جوانان ایرانی دانست و افزود: متاسفانه جوانان ما به دنبال افزایش شهرنشینی و شیوع فرهنگ غلط آن دچار عدم تحرک، عدم مصرف میوه سبزی، چاقی و ... شدند که این مسائل موجب شیوع سکته مغزی در آنها شده است.
دبیر دهمین کنگره استروک ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عوامل سکته مغزی در بین تمام مردم جهان برابر است اما متاسفانه شیوع آن در جوانان ایرانی به دلیل سبک زندگی و عدم توجه به عوامل سلامتی بیشتر است. متاسفانه جوانان ایرانی هنگامی که دچار عارضه میشوند یا به پزشک مراجعه نمیکنند یا در صورت مراجعه و تشخیص، روند درمان را پیگیری نمیکنند.
وی تصریح کرد: البته ژنتیک نیز در بروز سکته مغزی نقش مهمی دارد و افرادی که سابقه خانوادگی این عارضه را دارند بیشتر در معرض خطر هستند.
اویس قرن در خصوص انواع سکتةهای مغزی و راههای درمان آن، گفت: سکته مغزی به دو دسته سکته هایی که در اثر خونریزی در بافت مغز ایجاد می شوند و سکته هایی کهدر اثر ایجاد لخته در عروق مغز پدیدار می شوند . در مورد دوم چنانچه بیماران در ۴ ساعت اول بروز علایم به اورژانس مراجعه کنندمی وان با تزریق داروی حل کننده لخته تا حد زیادی سلولهای مغزی را نجات داد و از فلج دایمی یا ناتوانی بیمار در صحبت کردن جلو گیری کرد
دبیر دهمین کنگره استروک ایران افزود: اگر افرادی که دچار سکته مغزی (سکتههایی که موجب ایجاد لخته خون میشود) میشوند در ۴ ساعت اولیه بروز سکته به بیمارستان مراجعه کنند درمان میشوند در غیر اینصورت عوارض سکته بروز مییابد.
دهمین کنگره استروک ایران ۲ تا۴ اسفند در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران برگزار می شود .
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