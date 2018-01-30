۱۶۱ هزار فرصت شغلی درچهار سال آینده ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، صادق نجفی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: این برنامه با تامین مالی این واحدها به منظور نوسازی ایجاد و یا تقویت بازار آنها اجرا می شود.

وی با بیان اینکه ۹۲ درصد صنایع کشور صنایع کوچک هستند گفت: ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک در سراسر کشور وجود دارد که ۴۱ هزار واحد از آنها در شهرک های صنعتی مستقرند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: بیش از ۶۵ درصد واحدهای صنعتی کوچک کشور فعالند.

نجفی گفت: ۲۰ هزار واحد صنایع کوچک با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد کار می کنند که برنامه تامین مالی برای رساندن آنها به ظرفیت کامل و ایجاد ۱۶۱ هزار فرصت شغلی در چهار سال آینده است.

وی افزود: بیش از هشت هزار صنایع کوچک و متوسط در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و مناطق محروم روستایی وجود دارد که مقرر شد از محل یک و نیم میلیارد دلار در نظر گرفته شده با اعطای تسهیلات با سود مناسب از آنها حمایت شود.