رهبر کاتولیکها با رهبر ارتدکسهای یونان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کریستودولوس اسقف اعظم آتن و یونان در ساعات پایانی روز چهارشنبه به منظور یک سفر چهار روزه وارد واتیکان شد. این دیدار پس از مراسم تدفین ژان پل دوم در آوریل 2005 نخستین سفر وی به واتیکان و نخستین دیدار وی با پاپ کنونی تلقی می شود.

روابط میان کلیساهای کاتولیک و ارتدکس طی سالهای اخیر بهبود یافته است اگرچه این اختلافات طولانی مدت این دو مذهب مسیحی برسر دکترین های خاص همچنان باقی مانده است.

دیدار تاریخی اسقف اعظم کریستودولوس و بندیکت شانزدهم با امضا یک بیانیه مشترک در راستای تصدیق همکاری میان ارتدکسها و کاتولیکها به ویژه دفاع در راستای احیای ریشه های مسیحی اروپا خاتمه یافت.

نخستین دیدار اسقف اعظم آتن با رهبر کنونی کاتولیکهای جهان به صورت خصوصی در کتابخانه پاپ انجام شد.

بندیکت طی این دیدار گفت: روابط امروز ما به آهستگی اما ژرف از سرگرفته شده و این امر فرصتی را برای ما فراهم کرد که دامنه تازه ای از بیان معنوی و معنای تعهد دوجانبه را کشف کنیم.

پاپ پس از یادآوری گامهای مهمی که به دنبال سفر ژان پل دوم در سال 2001 در روابط میان کاتولیکها و ارتدکسهای یونان صورت گرفت، از کریستودولوس دعوت کرد نگاه دو کلیسا به آینده معطوف شود تا زمینه های فعالیت مسیحی دوجانبه رشد کند.

اسقف اعظم کریستودولوس نیز درباره تعهد خود نسبت به غلبه بر موانع متعصبانه ای که مانع وحدت مسیحیت می شود صحبت کرد.