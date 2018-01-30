راههای اصلی استان قزوین باز است/ راه ۱۹۵ روستا بسته است

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی بارش برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان با استقرار راهداران در ۲۴ پایگاه راهداری نسبت به امدادرسانی و بازگشایی مسیرها اقدام شد.

وی افزود: از روز جمعه تا امروز سه شنبه بیش از ۱۳ هزار تن شن و نمک مصرف شد و حجم برفروبی در ۴۲ کیلومتر از مسیر صورت گرفت.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده های استان قزوین یادآورشد: در روزهای برفی بیش از ۲۶۰ روستا مسدود شد که با کمک راهداران تاکنون ۶۵ روستا بازگشایی شده و راه ۱۹۵ روستا همچنان مسدود است اما عملیات بازگشایی همچنان ادامه دارد.

حق لطفی تصریح کرد: در عملیات اخیر ۳۰۰ راهدار با استفاده از ۳۵۰ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری به مدت ۷۲ ساعت توانستند عملیات بازگشایی مسیرهای مواصلاتی استان را انجام دهند.