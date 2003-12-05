اتحاديه اروپا روابط تجاري سودآور با ايران را به تعويق انداخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويتر اتحاديه اروپا امروز اعلام كرد اين اتحاديه پيش از همكاري كامل ايران با خواسته هاي جهاني در رابطه با قطع برنامه هاي هسته اي تهران ، روابط تجاري سود آور خود را با ايران آغاز نخواهد كرد.

ايتاليا كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد به وزراي امور خارجه اين اتحاديه پيشنهاد كرده است كه تاريخي را براي آغاز مجدد مذاكرات تعيين كنند اما بيشتر كشورها از جمله فرانسه ، آلمان و انگليس با اين امر مخالف بودند. اين كشورها عقيده داشتند بايد منتظر بود و اگر ايران به تعهدهاي خود عمل كرد آنگاه مذاكرات از سر گرفته شود.

يكي از ديپلماتهاي اتحاديه اروپادر اين زمينه به رويتر گفت: اكثريت اعضا عقيده دارند براي وارد مذاكره شدن با ايران هم اكنون بسيار زود است و بايد تا جلسه آينده آژانس و سفر خاوير سولانا به تهران منتظر بود .

در جلسه بعدي وزرا در بروكسل نيزكه روزهاي دوشنبه و سه شنبه روابط با كشور ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

وزراي اتحاديه اروپا همچنين تعهد ايران به سه كشور فرانسه ، انگليس و آلمان براي دادن مجوز به بازديدهاي غافلگيرانه از سايتهاي هسته اي اين كشور و تعليق غني سازي اورانيوم را مورد بحث قرار خواهند داد.

اتحاديه اروپا در حال بررسي يك توافقنامه همكاري و روابط تجاري با ايران مي باشد كه روابط تجاري و اقتصادي را عميقتر خواهد كرد .

گزارش بعدي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در اواسط ماه فوريه به شوراي حكام داده خواهد شد و در 8 مارس در رابطه با آن بحث و بررسي خواهد شد.



