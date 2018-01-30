خارجی ها برای جراحی سرطان پستان به ایران می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم طباطباییان، اظهار داشت: در گذشته یکی از مشکلات و عوارض شایع بعد از درمان سرطان پستان، اعم از جراحی یا رادیوتراپی، تورم دست و احساس سنگینی و البته درد شدید در ناحیه بازوی بیمار بود که این امر ناشی از آسیب دیدن عروق لنفاوی و عصبهای زیر بغل بود.

عضو مرکز تحقیقات سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تصریح کرد: در نتیجه جراحی غدد لنفاوی یا پرتودرمانی به ناحیه زیر بغل همواره عوارضی کوتاه مدت و حتی دائمی گریبانگیر بیمار می شد که از آن جمله می توان به ورم دست اشاره کرد درحالی که خوشبختانه با ترویج روش های غربالگری و مراجعه به موقع بیماران این امکان وجود دارد که غدد لنفاوی کمتری برداشته شود و در نتیجه عوارض کمتری هم باعث نگرانی بیمار شود.

وی ادامه داد: امروزه برای به حداقل رساندن آسیب زیر بغل، در مواردی که بر اساس معاینه بالینی و سونوگرافی غدد لنفاوی درگیر نباشند میتوان از روش علامت گذاری غده لنفاوی با ماده رادیواکتیو و اسکن آن با پروب مخصوص در حین عمل استفاده کرد، تکنیکی که با شیوه های روز دنیای پزشکی همسو است و جراحان مطرح دنیا نیز از این شیوه برای کم کردن عوارض جراحی استفاده می کنند و روش استاندارد جراحی زیر بغل محسوب می شود.

طباطباییان در تشریح این شیوه جدید جراحی گفت: در این روش تنها یک تا سه غده لنفاوی با حداقل برش تخلیه می شود و عوارض مربوط به این بخش از جراحی به کمترین حد خود می رسد به همین دلیل بیماران نباید نگران عوارض بعد از جراحی باشند.

وی یکی دیگر از شیوه های مدرن جراحی سرطان پستان در ایران را بازسازی عضو آسیب دیده دانست و افزود: بازسازی پستان در افرادی که امکان حفظ پستان را ندارند به صورت اولیه و یا تاخیری انجام می شود در روش اولیه همزمان با تخلیه کامل نسج پستان از نسج خود بدن و یا از پروتزهای مخصوص بازسازی پستان برای حفظ شکل سینه استفاده می شود و در روش تاخیری، افرادی که قبلا توسط جراحان دیگر نسج پستان کاملا برداشته شده و یا بنا به عللی بیمار در مرحله اولیه امادگی بازسازی را ندارد با فاصله چندماه پس از پایان مراحل درمان می تواند عضو آسیب دیده خود را بازسازی کند.

این متخصص جراح سینه تاکید کرد: روش تزریق چربی در بازسازی اولیه و تاخیری به عنوان مکمل تکنیک جراحی برای بهبود ظاهر سینه بکار می رود که خوشبختانه در این حوزه پزشکان و جراحان متعددی در کشور می توانند این روند درمانی را برای بیمار انجام دهند.

طباطباییان خاطرنشان کرد: جراحی سرطان پستان در ایران همزمان با علم روز دنیا در حال به روز رسانی و پیشرفت است بطوریکه نه تنها بیماران داخلی از این امکانات استفاده می کنند بلکه شاهد حضور بیماران خارجی برای طی کردن مراحل درمان در ایران هستیم.