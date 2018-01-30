جواد زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل ۲۵۰ طرح سرمایه‌گذاری و اقتصادی در شهرستان به ارزش ۸۰ میلیارد تومان و پروژه‌های دستگاه‌های اجرای به تعداد ۹۷ مورد به ارزش ۳۷ میلیارد تومان است.

وی به بهره‌برداری از ۶۸ پروژه عمران شهری با ۶۰ میلیارد تومان و ۷۷ پروژه عمران روستایی با ۱۶ میلیارد تومان اعتبار اشاره کرد و افزود: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۲۱ پروژه به ارزش ۵۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار اردبیل ارزش ریالی تمامی پروژه‌ها را ۲۴۶ میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: از جمله بهره‌برداری از گازرسانی روستاهای فاقد نعمت گاز، بهره‌برداری از پنل های خورشیدی، بهره‌برداری از مراکز رمانی و مجموعه‌های رفاهی و گردشگری در این ایام پیش‌بینی شده است.

زنجانی دهه فجر را فرصتی برای بازگویی عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف دانست و تأکید کرد: تمامی ادارات باید نسبت به انعکاس اقدامات و خدمات خود به صورت شایسته اقدام کنند.

وی با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز ما در سایه پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و ایثارگری شهدا است، اضافه کرد: امروز باید قدردان این نعمت بوده و مسئولان به تشریح اقدامات و خدمات خود همت کنند.