استاندار تهران با هیات رئیسه دانشگاه تهران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در این دیدار گفت: دانشگاه تهران ظرفیتها و تواناییهای بسیار زیاد و بزرگی دارد که اگر به نحو مطلوب به آنها توجه شود، توان ایجاد تحول چشمگیر در حوزهها و عرصههای مختلف را دارد.
وی با اشاره به برنامههای کلان و اهداف برنامه سوم راهبردی دانشگاه اظهار داشت: یکی از اهداف این برنامه، بینالمللی شدن دانشگاه تهران است که در صورت فراهم آمدن زمینههای اجرایی آن میتواند بسیار تاثیرگذار باشد زیرا اکنون دانشگاه تهران از ۵۰ کشور جهان دانشجو دارد.
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: دانشگاه تهران با برخورداری از بزرگترین پارک علم و فناوری و تعداد قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ظرفیت بسیار بزرگی برای تعامل با صنعت و جامعه دارد.
نیلی احمدآبادی با اشاره به مشارکت دانشگاه تهران در بازسازی مناطق زلزله زده و طرحهای مربوط به حوزه آب تاکید کرد: سازمانها باید فرصت را مغتنم شمارند و از توان دانشگاه تهران استفاده کنند زیرا تنها دانشگاهی است که در همه حوزهها متخصص دارد و این تواناییها باعث شده که دانشگاه تهران به سمت دانشگاه سبز، هوشمند، دوفضایی و کارآفرین حرکت کند.
وی گفت: طرح توسعه دانشگاه تهران همه موارد یادشده را در بر میگیرد و اگر با حمایت همهجانبه به طور کامل اجرا شود، اقتصاد شهر تهران را متحول خواهد کرد.
محمد حسین مقیمی نیز با ابراز خوشحالی و بیان تعلق خاطر خود به دانشگاه تهران گفت: برخلاف تصور، استان تهران با وجود اینکه بیشترین جمعیت کشور را در خود جای داده است، امکاناتش نسبت به سایر استانهای کشور کمتر است.
وی افزود: ما ارزش و اعتبار دانشگاه تهران را در حوزههای مختلف میشناسیم و معتقدیم که باید از ظرفیتهای مختلف آن در عرصههای مختلف استفاده کرد.
استاندار تهران عنوان کرد: استانداری تهران آماده است در هر زمینهای که دو طرف پیشنهاد دهند، در حد توان خود با دانشگاه تهران همکاری کند.
