جارو برقی دود و مه در لهستان نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، «برجپاکسازی دود و مه » (Smog Free Tower)نخستین بار در در شهرهای روتردام و آمستردام نصب شد. پس از آن در ۲۰۱۶ برای پاکسازی هوا در شهر پکن نصب شد. اکنون نیز قرار است در پارکی در لهستان نصب شود.

این سازه نخستین جاروبرقی دود و مه لقب گرفته و استودیو روزگارد آن را به عنوان یک دستگاه تصفیه هوای عظیم برای فضاهای عمومی ساخته است.

این برج با ۷ متر ارتفاع و ۳.۵ متر عرض با انتشار یون های شارژ شده نوعی حباب هوای پاک می سازد.

این یون ها به ذرات ریز می چسبند و آنها را به سمت برج می برند. در مرحله بعد ذرات به وسیله سطح باردار(بار منفی) سازه می سوزند و از بین می روند.

محققان در دانشگاه فناوری ایندهوون میزان تاثیرگذاری این برج را آزمایش کردند. آنها متوجه شدند برج می تواند ۷۰ درصد از ذراتی با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر و ۵۰ درصد ذرات با قطر ۲.۵ میکرومتر و ریزتر را جذب کند. به گفته سازندگان مصرف الکتریسیته این برج بیش از یک کتری برقی نیست.

این برج در پکن طی ۴۱ روز حجمی معادل ۳۰ میلیون متر مکعب هوا را پاکسازی کرد.