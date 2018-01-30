  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

در قالب یه برج؛

جارو برقی دود و مه در لهستان نصب می شود

جارو برقی دود و مه در لهستان نصب می شود

قرار است برجی با قابلیت پاکسازی دود و مه در لهستان نصب شود. این برج می تواند ۷۰ درصد ذرات با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر را جذب کند و از بین ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، «برجپاکسازی دود و مه » (Smog Free Tower)نخستین بار در در شهرهای روتردام و آمستردام نصب شد. پس از آن در ۲۰۱۶ برای پاکسازی هوا در شهر  پکن نصب شد. اکنون نیز قرار است در پارکی در لهستان نصب شود.  

این سازه نخستین جاروبرقی دود و مه  لقب گرفته و استودیو روزگارد آن را به عنوان یک دستگاه تصفیه هوای عظیم برای فضاهای عمومی ساخته است.

این برج با ۷ متر ارتفاع و ۳.۵ متر عرض با انتشار یون های شارژ شده نوعی حباب هوای پاک می سازد.

این یون ها به ذرات ریز می چسبند و آنها را به سمت برج می برند. در مرحله بعد ذرات به وسیله سطح باردار(بار منفی) سازه می سوزند و از بین می روند.

محققان در دانشگاه فناوری ایندهوون میزان تاثیرگذاری این برج را آزمایش کردند. آنها متوجه شدند برج می تواند ۷۰ درصد از ذراتی با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر و ۵۰ درصد ذرات با قطر ۲.۵ میکرومتر و ریزتر را جذب کند. به گفته سازندگان مصرف الکتریسیته این برج بیش از یک کتری برقی نیست.

این برج در پکن طی ۴۱ روز حجمی معادل ۳۰ میلیون متر مکعب هوا را پاکسازی کرد.

کد مطلب 4214007
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها