طلب ۹۰ میلیارد تومانی شرکت گاز زنجان از مشترکین

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مدیریت مصرف انرژی استان در محل شرکت گاز استان زنجان، افزود: شرکت گاز استان زنجان نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان مطالبات معوقه دارد که از این میزان بیش از ۳۴ میلیارد تومان در بخش صنایع است.

وی اظهار کرد: ۲۶ میلیارد تومان طلب از مشترکین خانگی و چهار میلیارد تومان هم طلب از بخش cng و بقیه در بخش تجاری، اداری و عمومی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: شرکت گاز استان زنجان با مشترکینی که قبوض خود را پرداخت نمی‌کنند اغماض کرده و طی سال جاری تنها گاز دو هزار مشترک را به علت پرداخت نکردن چندین دوره قبوض، قطع کرده است.

عسگریان بابیان اینکه بهره‌مندی مردم از گاز شهری در استان زنجان ۱۰۰ درصد و بهره‌مندی ر وستایی بیش از ۷۳.۵ درصد است، گفت: درمجموع در استان بهره‌مندی شهری و روستایی از گاز بیش از ۹۲٫۵ درصد است.

وی گفت: در فصل زمستان مشترکان خانگی بیشترین مصرف رادارند و در فصل تابستان مشترکان صنعتی بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص می‌دهند بنابراین شهروندان زنجانی در مصرف گاز مدیریت لازم را داشته باشند و برای جلوگیری از هدر رفت گاز نسبت به عایق‌بندی در و پنجره‌ها اقدام کنند تا سایر هم‌وطنان هم از نعمت گاز طبیعی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تصریح کرد: با توجه به گزارش هواشناسی که افت دمای هوای استان زنجان تا اواسط هفته ادامه دارد شهروندان حتماً در مصرف گاز مدیریت مصرف را داشته باشند.