کسری بودجه آمریکا به رقم بی سابقه ۸ سال اخیر خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس؛ وزارت خزانه داری آمریکا پیش بینی کرد میزان کسری بودجه این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ میلادی به ۴۴۱ میلیارد دلار بالغ شود که این میزان کسر بودجه در سه ماهه اول سال در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۱۰ تاکنون، در این کشور بی سابقه است.

میزان کسر بودجه آمریکا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۸۳ میلیارد دلار بود.

کسر بودجه سه ماهه آخر سال ۲۰۱۷ آمریکا بالغ بر ۲۸۲ میلیارد دلار بود.

سال مالی در آمریکا از اول اکتبر(۹مهرماه) شروع می شود. میزان کسر بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۱۷ (منتهی به پایان سپتامبر این سال) به ۶۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان کسر بودجه سال مالی ۲۰۱۸ (منتهی به پایان سپتامبر این سال) به ۷۶۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

همچنین، پیش بینی شده است که میزان کسر بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۱۹ (منتهی به پایان سپتامبر این سال) به حدود یک میلیارد دلار برسد.