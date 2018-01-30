مشکلات قطعی آنتن دهی تلفن همراه در شهر پهله زرین آباد

ه گزارش خبرنگار مهر، بخش زرین آباد با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت و وجود دو ۲ اپراتور مدتی است با قطعی مکرر آنتن موبایل و نبود اینترنت مواجه است.

مشترکین اپراتورها در خصوص نبود آنتن دهی و قطع اینترنت اظهار گله مندی می کنند.

محمد علیزاده از اهالی بخش پهله زرین آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدتی است که با قطعی تلفن همراه و نبود آنتن دهی مواجه هستیم از مسئولان انتظار داریم پیگیر این مشکل باشند.

مشکل اصلی نبود فیبرنوری زمینی است

حشمت الله اسدی مدیر عامل شرکت مخابرات استان ایلام در خصوص این مشکل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر ارتباطی بین ایلام تا پهله زرین آباد حد فاصل ارکواز ملکشاهی تا پهله زرین آباد به صورت فیبر نوری هوایی است.

وی افزود: لذا این فیبر نوری در شرایطی تحت تاثیرعوامل محیطی از جمله حوادث طبیعی دچار قطعی می شود و به علت هوایی بودن این فیبر این مشکلات به وجود می آید.

اسدی تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴ کیلومتر از این فیبر هوایی را نوسازی و بهسازی کردیم و این جزو برنامه های مد نظر است که تمام مسیر زمینی شود، این فیبر اگر به صورت خاکی شود این مشکلات برطرف خواهد شد.