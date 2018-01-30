  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

هم‌زمان با افتتاح ۲۸ پروژه در دهه فجر؛

اولین هتل بین‌المللی سرعین به بهره‌برداری می‌رسد

اولین هتل بین‌المللی سرعین به بهره‌برداری می‌رسد

سرعین - فرماندار سرعین گفت: هم‌زمان با جشن‌های دهه فجر اولین هتل بین‌المللی شهر گردشگری سرعین افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

عاطف ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اولین مجموعه هتل بین‌المللی و مجتمع گردشگری و تفریحی با زیربنای ۱۰ هزار متر مربع و سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومانی به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: این مجموعه شامل هتل چهار ستاره است که فرصت پذیرایی از میهمانان خارجی شهر توریستی سرعین را فراهم خواهد ساخت.

فرماندار سرعین همچنین به بهره‌برداری از مجموعه شهربازی در سرعین با اعتبار چهار میلیارد تومان اشاره کرد و بیان داشت: محور توسعه سرعین، گردشگری است و پروژه‌های متعددی در سطح شهرستان با این محوریت فعال شده است.

به گفته ناصری علاوه بر این خانه کشتی، آسفالت و مرمت جاده ارجستان - آتشگاه و نیرورسانی از دیگر پروژه‌های دهه فجر شهرستان سرعین است.

وی مجموع پروژه‌های قابل بهره‌برداری را ۲۸ مورد با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان برشمرد.

کد مطلب 4214020
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها