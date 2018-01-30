عاطف ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اولین مجموعه هتل بینالمللی و مجتمع گردشگری و تفریحی با زیربنای ۱۰ هزار متر مربع و سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد تومانی به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: این مجموعه شامل هتل چهار ستاره است که فرصت پذیرایی از میهمانان خارجی شهر توریستی سرعین را فراهم خواهد ساخت.
فرماندار سرعین همچنین به بهرهبرداری از مجموعه شهربازی در سرعین با اعتبار چهار میلیارد تومان اشاره کرد و بیان داشت: محور توسعه سرعین، گردشگری است و پروژههای متعددی در سطح شهرستان با این محوریت فعال شده است.
به گفته ناصری علاوه بر این خانه کشتی، آسفالت و مرمت جاده ارجستان - آتشگاه و نیرورسانی از دیگر پروژههای دهه فجر شهرستان سرعین است.
وی مجموع پروژههای قابل بهرهبرداری را ۲۸ مورد با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان برشمرد.
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