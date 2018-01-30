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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۴

طرح نظامیان صهیونیستی برای استقرار در مناطق فلسطینی

طرح نظامیان صهیونیستی برای استقرار در مناطق فلسطینی

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از طرح خود برای استقرار نظامیان صهیونیست در مناطق فلسطینی خارج از دیوار حائل در اطراف شهر قدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رونین منلیس» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قرار است طرحی مبنی بر استقرار نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف فلسطین که خارج از دیوار حائل ساخته شده و در اطراف شهر قدس قرار دارد، اجرا شود.

این مناطق شامل اردوگاه «شعفاط» و منطقه «کفر عقب» است که قرار است شاهد استقرار نظامیان صهیونیست طی روزهای آتی باشد. منلیس مدعی شد که این تصمیم به دلیل مسائل امنیتی و با هدف تقویت حضور نظامیان صهیونیست در مناطق مذکور صورت می گیرد.

وی همچنین مدعی شد عملیات افرادی که کارت شناسایی اسرائیلی دارند در مناطقی که ارتش صهیونیستی در آنجا حضور ندارد افزایش یافته است.

کد مطلب 4214021
فاطمه صالحی

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