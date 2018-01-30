محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قبول سرمربیگری تیم ملی توسط رسول خادم به هیچ عنوان ساده نبود اظهار داشت: خادم بعد از اینکه تمام اختیارات خود به جز مسایل مالی را به نایب رئیس فدراسیون کشتی واگذار کرد، شورای فنی هم با جدیت بیشتری سرمربیگری او را در نظر گرفت. البته وی نیز به شورای فنی اعلام کرد که باید هر چه سریعتر تکلیف سرمربی تیم ملی از بین گزینه‌های موجود مشخص شود.

وی تصریح کرد: تاکید خادم به این منظور بود که وضعیت کادر فنی تیم ملی زودتر مشخص شود و آزادکاران بتوانند زیر نظر مربیان اصلی خود تمرین کنند. ما نیز با توجه به گزینه های موجود و همچنین صحبت هایی که با آنان داشتیم تمامی موارد را در نشست شورای فنی مطرح و مورد بررسی قرار دادیم.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه در خصوص برخی شایعات در رابطه با انتخاب فرمایشی خادم نیز گفت: این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد و خادم تمام کارها را به ما سپرد. شورای فنی هم با توجه به اینکه در این برهه حساس هیچکدام از گزینه ها مسئولیت تیم ملی را قبول نمی کنند به گزینه رسول خادم رسیدند. البته او نیز به هیچ عنوان این مسئولیت را قبول نمی کرد اما در نهایت با اصرار و پافشاری اعضای شورا سرمربیگری را پذیرفت.

محبی در ادامه خاطر نشان کرد: اینکه برخی می گویند شورای فنی هیچ اختیاری ندارد و تصمیم نهایی را فرد دیگری اتخاذ می کند منطقی و عقلانی نیست. این شورا متشکل از بزرگان کشتی است که سرد و گرم این رشته را چشیده اند و خودشان از افتخارآفرینان کشتی آزاد محسوب می شوند. چطور ممکن است حضور این افراد در تصمیمات جدی و بزرگی مثل انتخاب سرمربی تیم ملی تاثیرگذار نباشد.

وی افزود: خادم از سال ۲۰۱۲ تا المپیک ۲۰۱۶ ریو به عنوان سرمربی تیم ملی همواره در کنار آزادکاران بوده و با توجه به تجربیات دوران قهرمانی و مدیریتی خود در عرصه کشتی به خوبی تمام زیر و بم این کار را می داند. در نتیجه انتخاب او بهترین تصمیمی بود که از سوی شورای فنی اتخاذ و خوشبختانه با موافقت وی روبرو شد.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در پایان گفت: خادم تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو به عنوان سرمربی در راس امور تیم ملی حضور خواهد داشت و من امیدوارم وی همچون گذشته بتواند موفقیت های بزرگی را با آزادکاران کسب کند.